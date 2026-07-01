Skandal! Cienkowska sponsorowała koncert miłośniczki Bandery

W Rzeszowie zorganizowana została kolejna odsłona Wschodu Kultury Europejskiej Stadion Kultury. Okazuje się, że jedna z artystek, które wystąpiły na koncercie finansowanym m.in. przez resort kultury minister Cienkowskiej, ma na swoim koncie niezwykle kontrowersyjne zachowanie.
Jak informuje oficjalna strona wydarzenia, czyli stadionkultury.pl: „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce, które łączy artystów z Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego”.
Impreza odbyła się w dniach 26-28 czerwca w Rzeszowie.
W tym roku na Podpromiu w premierowych, przygotowanych specjalnie na rzeszowski festiwal aranżacjach wystąpi Ralph Kaminski w duecie z francusko-amerykańskim projektem Faux Real. Kolejną parę stworzą Bovska oraz ukraińska gwiazda Jerry Heil, a trzecim ogłoszonym kolektywem jest Mery Spolsky, której na scenie towarzyszyć będzie gruziński artysta Tamada
— informuje rzeszow-news.pl.
Do organizacji imprezy dołożył się zarządzany przez Martę Cienkowską resort kultury.
Festiwal jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Rzeszowa
— pisze portal.
Skandaliczne zachowanie ukraińskiej artystki
Jak informuje kanał YT WarNewsPl, artystka Jerry Heil ma na koncie prezentowanie się w mediach społecznościowych w ubraniu gloryfikującym ukraińskiego zbrodniarza Stepana Banderę.
Dziękujemy @kultura_gov_pl i Miastu Rzeszów za zasponsorowanie z naszych podatków koncertu ukraińskiej wokalistki Jerry Heil, która jeszcze niedawno paradowała w bluzie BANDERACIAGA. Jak sami nie będziemy się szanować, to nikt nas nie będzie szanował…
— czytamy.
X/rzeszow-news.pl/stadionkultury.pl/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763900-skandal-cienkowska-sponsorowala-koncert-milosniczki-bandery
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