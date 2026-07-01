Skandal! Cienkowska sponsorowała koncert miłośniczki Bandery

  • Polityka
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Stepan Bandera / autor: Fratria
Stepan Bandera / autor: Fratria

W Rzeszowie zorganizowana została kolejna odsłona Wschodu Kultury Europejskiej Stadion Kultury. Okazuje się, że jedna z artystek, które wystąpiły na koncercie finansowanym m.in. przez resort kultury minister Cienkowskiej, ma na swoim koncie niezwykle kontrowersyjne zachowanie.

Jak informuje oficjalna strona wydarzenia, czyli stadionkultury.pl: „Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury to jedno z największych wydarzeń kulturalnych w Polsce, które łączy artystów z Europy i krajów Partnerstwa Wschodniego”.

Impreza odbyła się w dniach 26-28 czerwca w Rzeszowie.

W tym roku na Podpromiu w premierowych, przygotowanych specjalnie na rzeszowski festiwal aranżacjach wystąpi Ralph Kaminski w duecie z francusko-amerykańskim projektem Faux Real. Kolejną parę stworzą Bovska oraz ukraińska gwiazda Jerry Heil, a trzecim ogłoszonym kolektywem jest Mery Spolsky, której na scenie towarzyszyć będzie gruziński artysta Tamada

— informuje rzeszow-news.pl.

Do organizacji imprezy dołożył się zarządzany przez Martę Cienkowską resort kultury.

Festiwal jest finansowany z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Rzeszowa

— pisze portal.

Skandaliczne zachowanie ukraińskiej artystki

Jak informuje kanał YT WarNewsPl, artystka Jerry Heil ma na koncie prezentowanie się w mediach społecznościowych w ubraniu gloryfikującym ukraińskiego zbrodniarza Stepana Banderę.

Dziękujemy @kultura_gov_pl i Miastu Rzeszów za zasponsorowanie z naszych podatków koncertu ukraińskiej wokalistki Jerry Heil, która jeszcze niedawno paradowała w bluzie BANDERACIAGA. Jak sami nie będziemy się szanować, to nikt nas nie będzie szanował…

— czytamy.

X/rzeszow-news.pl/stadionkultury.pl/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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