Porażka władzy ws. "dwóch wież". Zaskakujący komentarz Szłapki

„Od 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła, nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało i taki jest skutek” - powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Polityk był pytany w PR3 w likwidacji o sprawę tzw. „dwóch wież”. Prokuratura umorzyła śledztwo, a pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że decyzję podjęła prokurator Małgorzata Szeroczyńska - członek skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. Rzecznik rządu przyznał jednocześnie, że choć dziwi go ta decyzja, to „nie kwestionuje jej”.
Decyzja prokuratury dotycząca umorzenia śledztwa ws. „dwóch wież”, czyli historii przedstawianej przez Koalicję Obywatelską i sprzyjające ją media jako gigantyczną „aferę”, wywołała wściekłość niektórych członków koalicji rządzącej, m.in. mecenasa Romana Giertycha, pełnomocnika austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. Czy rzecznik rządu Adam Szłapka podziela opinię posła KO o „zabetonowanym układzie”?
„Trudno mi jest komentować”
Pytany o to w radiowej Trójce w likwidacji Szłapka stwierdził:
To jest oczywiście decyzja prokuratury, więc to prokuratura ocenia dowody i formułuje ewentualne zarzuty i trudno mi jest komentować decyzje niezależnej prokuratury.
Chociaż tak, oczywiście, jestem zdziwiony. Ta afera w 2018 r. zaczęła pokazywać się w przestrzeni publicznej. Z tych informacji, które pojawiały się wówczas w mediach wynikało, że mamy do czynienia z bardzo poważną aferą. Natomiast od 2018 de facto prokuratura kompletnie nic nie zrobiła, nie wiadomo, co się z tymi różnymi dowodami stało i taki jest skutek
— dodał polityk.
Rozumiem, że strona, która składała zawiadomienie w tej sprawie będzie składać zażalenie na decyzję prokuratury. Zobaczymy, jaki będzie kolejny krok
— powiedział.
Nie chodzi o „strach” przed PiS?
Renata Grochal próbowała dorobić do decyzji prokuratury (sprawą zajmowała się Małgorzata Szeroczyńska, prokurator należąca do rozpolitykowanego stowarzyszenia „Lex Super Omnia”). Zapytała swojego rozmówcę, czy może być tak, że prokuratorzy, obawiając się „zemsty” PiS po ewentualnej zmianie władzy w przyszłym roku, nie chcą podejmować decyzji niekorzystnych dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
Myślę, że to nie w tym rzecz. Raczej rzecz w tym, że przepisy sprawiają, że prokuratura, zresztą tak powinno być w istocie rzeczy, ma jednak poczucie bardzo dużej niezależności w podejmowaniu decyzji. To jest wymiar sprawiedliwości
— ocenił rzecznik rządu. Wyszło zatem na to, iż Szłapka uważa, że prokuratura - patrząc na tę sprawę niezależnie - mogła nie dopatrzyć się w całej sprawie złamania prawa. Czym zatem było rozdmuchiwanie sprawy „dwóch wież” przez lata przez obecną ekipę rządzącą?
Ja się z tą decyzją mogę nie zgadzać, ona może mnie dziwić, ale jej nie kwestionuję, choć uważam, że gdyby prokuratura się tym wcześniej zajęła, to może by ten rezultat był inny. Trudno powiedzieć, co się z tymi dowodami stało od 2018 do 2024 roku
— podsumował Szłapka.
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PR3/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763899-porazka-wladzy-ws-dwoch-wiez-zaskakujacy-komentarz-szlapki
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