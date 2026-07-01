Afera z oświadczeniem majątkowym prezydenta z PO. W tle "atak"

Nowe kontrowersje wokół głośnej sprawy Jacka Jaśkowiaka z KO. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że garnitur prezydenta Poznania, zniszczony podczas ataku tortem na sesji miejskiej, miał być wyceniony na 4 tys. euro. „Wygląda na to, że prezydent Jacek Jaśkowiak albo złożył fałszywe zeznania albo skłamał w oświadczeniu majątkowym. No chyba, że zaraz się okaże, że garniak pożyczył od kuzyna” - skomentowała poseł Razem Marcelina Zawisza. Dodajmy, za którą prezydent Jaśkowiak wyjątkowo nie przepada.
Jaśkowiak dostał tortem w twarz
Sesja Rady Miasta Poznania z 16 czerwca była poświęcona m.in. absolutorium dla władz samorządu. Jacek Jaśkowiak przedstawił w jej trakcie raport o stanie miasta. Po tym wystąpieniu do siedzącego samorządowca podszedł mężczyzna, który uderzył go ciastem.
To jest wotum nieufności Poznaniaków dla pana prezydenta Jaśkowiaka. Na to właśnie dzisiaj zasługuje
— wykrzyczał. W tej sprawie policja zatrzymała łącznie dwóch mężczyzn.
W wydanym później oświadczeniu członkowie poznańskiej sekcji Federacji Anarchistycznej napisali, że „rzucenie tortem w prezydenta Jacka Jaśkowiaka to bezpośrednia reakcja na brutalność prezydenta Jaśkowiaka stosowaną od lat wobec tych najgorzej usytuowanych mieszkańców Poznania”. Tuż po incydencie Jaśkowiak określił zdarzenie „przekroczeniem pewnych granic”
Obu mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące znieważenia oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Śledczy wystąpili też o zastosowanie wobec podejrzanych zakazu zbliżania się do Urzędu Miasta Poznania i urzędników magistratu oraz objęcie ich dozorem policji. Obu mężczyznom grozi do trzech lat więzienia.
Garnitur za 4000€?
Teraz ciekawe informacja (wraz z cenną uwagą) pojawiła się na profilu poznan_moment w serwisie X.
Jacek Jaśkowiak zeznał na policji, że tort zniszczył mu garnitur za 4000€ Dlaczego nie widzę takiego kosztownego garnituru w oświadczeniu majątkowym (obowiązek przy wartości powyżej 10k), był wypożyczony? 😏
— czytamy w treści wpisu
Skąd 4 tys. euro? Do ww. informacji podano fragment nagrania z programu „WTK na Gorąco”, gdzie jeden ze wspomnianych „sprawców” tortowego zdarzenia opowiedział o zarzutach, jakie mu przedstawiono.
Prezydent zdecydowaną większość swoich wypowiedzi bezpośrednio po tym poświęcił na koszt swojego garnituru i martwienie się o to, czy on się w ogóle da uratować. Zresztą co znalazło odzwierciadanie w zarzutach, jakie mi zostały postawione, czyli zniszczenie tego garnituru, co okazało się również tą wydmuszką, bo podano kwotę tam 4000 € minimum. Natomiast później „Głos Wielkopolski” dotarł do pralni, która ten garnitur uprała. No i wyszło, że koszt wahał się między 60 a 80 zł. No także tutaj z dużej chmury mały deszcz
— słyszymy.
Komentarz pod wpisem opublikowała m.in. Marcelina Zawisza z Razem, którą Jacek Jaśkowiak wymieniał, a wręcz próbował mieszać do opisywanej powyżej sprawy. Mówił bowiem w jednej z wypowiedzi dla PAP, że owe „zdarzenie należy łączyć z marcową interwencją poselską posłanki partii Razem Marceliny Zawiszy w jego gabinecie”. W mediach społecznościowych napisał zaś, że Marcelina Zawisza „nadużywając prawa do kontroli poselskiej, wtargnęła do mojego gabinetu z tymi samymi osobami, które dziś zaatakowały mnie podczas sesji absolutoryjnej”.
Wygląda na to, że prezydent Jacek Jaśkowiak albo złożył fałszywe zeznania albo skłamał w oświadczeniu majątkowym. No chyba, że zaraz się okaże, że garniak pożyczył od kuzyna xD
— skwitowała ironicznie posłanka Razem.
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olnk/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763894-afera-z-oswiadczeniem-majatkowym-prezydenta-z-po-w-tle-atak
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