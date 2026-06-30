Sensacyjne doniesienia o buncie prokuratorów! Tusk bez kontroli?

To się porobiło, a Donald Tusk - tradycyjnie - pewnie „się wściekł”! Dziennikarze Radia ZET i „Newsweeka” przekazują bowiem sensacyjnie doniesienia. — W Kancelarii Premiera uważają, że mamy do czynienia z „buntem prokuratorów” - czytamy. Czy to oznacza, że ktoś straci posadę? Pada nawet potencjalne nazwisko!
„Bunt prokuratorów”
Autorzy podkastu „W związku ze śledztwem” Mariusz Gierszewski z Radia ZET i Dominika Długosz z „Newsweeka” otrzymali informacje, że w ostatnich dniach doszło do rozmów w KPRM dotyczących sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.
Otoczenie premiera przewidywało, że dojdzie do umorzenia śledztwa w sprawie „dwóch wież”. Jak usłyszeli autorzy podkastu, zostało to odczytane jako „bunt prokuratorów”. Rozmawiano także o wysokim prawdopodobieństwie niewydania przez sąd Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, oraz o nasilającym się konflikcie między Prokuratorem Generalnym Waldemarem Żurkiem a Prokuratorem Krajowym Dariuszem Kornelukiem
— twierdzą dziennikarze.
Na marginesie dodajmy, że postępowanie ws. „dwóch wież” (umorzone!) prowadziła prokurator Małgorzata Szeroczyńska, która jest członkiem skrajnie upolitycznionego stowarzyszenia Lex Super Omnia, odpowiednika sędziowskiej „Iustitii”.
Kto straci posadę?
Co ciekawe, autorzy mieli w kilku źródłach potwierdzić, że „że rozmowy w Kancelarii Premiera mogą być przygotowaniem do zmian w rządzie”. Pierwszy obszar to właśnie sprawiedliwość, a że obóz władzy ma problem z potężną aferą szpitalną, to drugie byłoby zdrowie.
Czy to oznacza, że ze swoją posadą miałby pożegnać się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek? Niekoniecznie! Według dziennikarzy są większe szanse, że spotka to… niby-Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka.
Afera szpitalna dotkliwie uderzyła w KO, a machina „rozliczeń” również już się zacina i nie dostarcza paliwa do politycznych igrzysk ku uciesze żelaznego elektoratu KO. Czyżby wspomniany „bunt prokuratorów” oznaczał, że Donald Tusk tracił kontrolę nad pewnymi elementami swojego układu? A ten po prostu się sypie?
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olnk/radiozet.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763887-sensacyjne-doniesienia-o-buncie-prokuratorow-tusk-bez-kontroli
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