To kolejny mocny sygnał wysłany do władz w Kijowie. W obliczu narastającego sporu o politykę historyczną Ukrainy i kolejnych eskalujących gestów prezydenta Wołodymyra Zełenskiego związanych z gloryfikacją UPA, Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk zdecydowali o przekazaniu otrzymanych ukraińskich odznaczeń do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. „Nie ma trwałego pojednania bez pamięci o ofiarach. Nie ma wspólnej przyszłości bez odwagi zmierzenia się z historią” - podkreślił były szef KPRM.
Morawiecki zdecydował
W związku z eskalacją sporu przez prezydenta Zełenskiego na linii Polska-Ukraina Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier wezwał polski rząd do twardej reakcji, zażądał m.in. kar za gloryfikację UPA i poinformował, że przekazuje ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.
Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich
— podkreślił.
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To również gest Dworczyka
Podobny krok podjął również Michał Dworczyk, obecnie europoseł PiS, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To właśnie on należał do grona osób najmocniej zaangażowanych w organizację polskiej pomocy humanitarnej i wojskowej dla Ukrainy po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej napaści w 2022 roku.
Dziś, wspólnie z Premierem Mateuszem Morawieckim, przekazaliśmy otrzymane ukraińskie odznaczenia państwowe do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Chełmie. Premier Mateusz Morawiecki Order Księcia Jarosława Mądrego, a ja Order Za Zasługi. Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ wierzymy, że odznaczenia te powinny stać się symbolem drogi prowadzącej do prawdziwego pojednania. Pojednania, które może być budowane wyłącznie na fundamencie pamięci, prawdy i szczerego dialogu
— poinformował Dworczyk za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Znajdująca się w muzeum wystawa przypomina również o Ukraińcach, którzy z narażeniem własnego życia ratowali swoich polskich sąsiadów. Niektórzy z nich zapłacili za to śmiercią. Ich postawa pokazuje, że nawet w najciemniejszych momentach historii byli ludzie, którzy kierowali się sumieniem, miłosierdziem i chrześcijańskim obowiązkiem niesienia pomocy bliźniemu. Podobnie bezprecedensowa, spontaniczna i bezinteresowna pomoc, jakiej Polacy udzielili milionom Ukraińców po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji Rosji w 2022 roku, pokazała, że w obliczu ludzkiego dramatu byliśmy w stanie wznieść się ponad ciężar bolesnej historii w chrześcijańskim duchu otwartości na drugiego człowieka znajdującego się w potrzebie
— napisał były szef KPRM.
Jak zaznaczył, „nie ma trwałego pojednania bez pamięci o ofiarach”, jak również „nie ma wspólnej przyszłości bez odwagi zmierzenia się z historią”.
Mamy nadzieję, że przekazane dziś odznaczenia będą przypominać kolejnym pokoleniom, że tylko pamięć, prawda, dialog i wzajemny szacunek mogą stać się fundamentem dobrych relacji między naszymi narodami. Św. Janie Pawle II, patronie polsko-ukraińskiego pojednania - dopomóż w rozwiązaniu tej sprawy!
— spuentował Dworczyk.
Projekt Zełenskiego
Przypomnijmy, ostatnio prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
Czy to jawna eskalacja sporu z Polską? Wszystko na to wskazuje! Przypomnijmy, pod koniec maja Zełenski ogłosił, że nadał imię „Bohaterów UPA” (zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za ludobójstwo na Polakach na Wołyniu) Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych „Północ” Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest tą decyzją oburzony, a 19 czerwca poinformował, że zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dzień później Zełenski odesłał order do Warszawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Następnie Orderu Orła Białego zrzekli się byli prezydenci Ukrainy: Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko, a innych polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował zaś, że zwróci przyznany mu w 2022 r. ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego
olnk/X/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763882-przekazal-ukrainski-order-wraz-z-morawieckim-wszystko-wyjasnia
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