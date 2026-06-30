"Chochliki" i MON. Żenujące tłumaczenia Sobkowiak-Czarneckiej

„Nie zostały sprawdzone szczegóły. Błąd, wpadka działu komunikacji w MON, już wyjaśniona. Zresztą nikt nie miał tutaj na celu wymazanie czegokolwiek z tego zdjęcia” - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na konferencji prasowej w KPRM, odpowiadając na pytanie o przerobione przez AI zdjęcie.
Na profilu nowo-kreowanej czołowej postaci Koalicji Obywatelskiej, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarneckiej opublikowane zostało zdjęcie z obchodów Czerwca ‘56 w Poznaniu. Zostało ono zmanipulowane. Zamazany został napis na koszulce mężczyzny biorącego udział w uroczystościach. Usunięty został napis „narodowcy”.
Nie tylko napis został zmanipulowany. Inaczej wygląda także Sobkowiak-Czarnecka oraz mundurowy, który stoi obok niej (zmiany dotyczą także jego uniformu).
„Chochliki się pojawiają”
Sprawa została poruszona podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Pytanie do pani minister. Niemałe zamieszanie wywołało pani ostatnie zdjęcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dlaczego w ogóle postanowiła pani, czy pani pracownicy, zmienić to zdjęcie? Czy to nie jest przestroga, żeby troszkę rozważniej korzystać ze sztucznej inteligencji?” - zapytała dziennikarka Polsat News.
Wiceszef MON próbowała wybrnąć z sytuacji…
Sprawa została już całkowicie wyjaśniona. Upał, chochliki, to wszystko ma swoje efekty. Zdjęcie straciło na jakości i z tego co wiem, jeden z pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej chciał poprawić jakość tego zdjęcia. Nie zostały sprawdzone szczegóły. Błąd, wpadka działu komunikacji w MON, już wyjaśniona. Zresztą nikt nie miał tutaj na celu wymazanie czegokolwiek z tego zdjęcia […] Także lepiej nie używać do tego sztucznej inteligencji, a upał sprawia, że takie chochliki się pojawiają
— powiedziała.
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xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763862-chochliki-i-mon-zenujace-tlumaczenia-sobkowiak-czarneckiej
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