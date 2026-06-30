"Chochliki" i MON. Żenujące tłumaczenia Sobkowiak-Czarneckiej

  • Polityka
  • opublikowano:
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w Warszawie oraz artykuł portalu wPolityce / autor: PAP/Marcin Obara/wPolityce
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów w siedzibie KPRM w Warszawie oraz artykuł portalu wPolityce / autor: PAP/Marcin Obara/wPolityce

Nie zostały sprawdzone szczegóły. Błąd, wpadka działu komunikacji w MON, już wyjaśniona. Zresztą nikt nie miał tutaj na celu wymazanie czegokolwiek z tego zdjęcia” - powiedziała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka na konferencji prasowej w KPRM, odpowiadając na pytanie o przerobione przez AI zdjęcie.

Na profilu nowo-kreowanej czołowej postaci Koalicji Obywatelskiej, wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarneckiej opublikowane zostało zdjęcie z obchodów Czerwca ‘56 w Poznaniu. Zostało ono zmanipulowane. Zamazany został napis na koszulce mężczyzny biorącego udział w uroczystościach. Usunięty został napis „narodowcy”.

Nie tylko napis został zmanipulowany. Inaczej wygląda także Sobkowiak-Czarnecka oraz mundurowy, który stoi obok niej (zmiany dotyczą także jego uniformu).

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Chochliki się pojawiają”

Sprawa została poruszona podczas konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. „Pytanie do pani minister. Niemałe zamieszanie wywołało pani ostatnie zdjęcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dlaczego w ogóle postanowiła pani, czy pani pracownicy, zmienić to zdjęcie? Czy to nie jest przestroga, żeby troszkę rozważniej korzystać ze sztucznej inteligencji?” - zapytała dziennikarka Polsat News.

Wiceszef MON próbowała wybrnąć z sytuacji…

Sprawa została już całkowicie wyjaśniona. Upał, chochliki, to wszystko ma swoje efekty. Zdjęcie straciło na jakości i z tego co wiem, jeden z pracowników Ministerstwa Obrony Narodowej chciał poprawić jakość tego zdjęcia. Nie zostały sprawdzone szczegóły. Błąd, wpadka działu komunikacji w MON, już wyjaśniona. Zresztą nikt nie miał tutaj na celu wymazanie czegokolwiek z tego zdjęcia […] Także lepiej nie używać do tego sztucznej inteligencji, a upał sprawia, że takie chochliki się pojawiają

— powiedziała.

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xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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