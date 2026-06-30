Kolejne opóźnienie w budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. To już ósmy raz za rządów Donalda Tuska przesunięto termin składania ofert na udział w jego budowie. W ocenie byłego ministra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka z PiS obecna władza po prostu portu wybudować nie chce. „To samo było z portem kontenerowym w Świnoujściu. W końcu wymyślono, że będzie jakiś Przylądek Pomerania. Moim zdaniem nigdy tego portu w Gdyni nie zrealizują” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Gróbarczyk.
Port Zewnętrzny w Gdyni ma być przedłużeniem nabrzeży Szwedzkiego i Śląskiego. Wartość inwestycji przekracza 5 mld zł.
W porcie wewnętrznym manewrowanie jest utrudnione. To ogranicza możliwości korzystania z nabrzeży portowych. Port Zewnętrzny wprowadzi Gdynię na zupełnie inny poziom funkcjonowania, dzięki niemu największe jednostki będą mogły tu wpływać. Gdynia przestanie być portem zaściankowym, tak jak sobie to wymyślili ludzie od Tuska i z Berlina
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PiS Marek Gróbarczyk. W jego ocenie opóźnianie budowy tego portu ma charakter celowy.
Zamach na zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów ze strony Donalda Tuska. Po zablokowaniu budowy Terminala Kontenerowego w Świnoujściu przyszedł czas na Port w Gdyni. Koszmar jego rządów długo już nie potrwa, a wtedy inwestycje portowe wrócą na właściwe tory – gwarantuję!!!
— napisał na X poseł PiS Marek Gróbarczyk.
Czytaj także
Zablokowali Świnoujście, a teraz blokują Gdynię
W listopadzie ub. r. Port Gdynia ogłosił, że składanie ofert na udział w jego budowie zostaje przesunięte do 30 czerwca 2026 r. Dziś dowiedzieliśmy się, że ten termin zostaje przesunięty jeszcze o dwa tygodnie. To już ósmy raz, kiedy zmienia się ten termin. Czego należy spodziewać się po tych dwóch tygodniach?
Sądzę, że po tych dwóch tygodniach zostanie podana do publicznej wiadomości, że trwają negocjacje, jakieś kolejne uzgodnienia, że podejmowane są jakieś działania. Przypomnę, że to samo było z portem kontenerowym w Świnoujściu. W końcu wymyślono, że będzie jakiś Przylądek Pomerania. Moim zdaniem nigdy tego portu w Gdyni nie zrealizują, do końca funkcjonowania rządu Donalda Tuska nic się tu nie wydarzy
— mówi poseł PiS Marek Gróbarczyk. W jego ocenie wybudowanie Portu Zewnętrznego w Gdyni jest niezwykle ważne, ponieważ radykalnie zmieni nasze możliwości gospodarcze.
Oczywistej jest, że podniesienie ilości przeładunków w polskich portach oznacza wyższe zyski i przekierowanie większej ilości towarów do naszych portów. To ma kolosalne znaczenie dla naszej konkurencyjności. Dlatego opóźnianie realizacji inwestycji w Port Zewnętrzny w Gdyni uważam za celowe blokownie rozwoju zdolności przeładunkowych polskich portów. I trudno to oceniać inaczej, bo te ładunki popłynął do innych europejskich portów. To one będą się rozwijały naszym kosztem.
— ocenia nasz rozmówca.
Polska ma ogromny potencjał przeładunkowy. Przez 8 lat podnieśliśmy w polskich portach przeładunek o ponad 140 proc. Ten potencjał jest cały czas wzrostowy, ale musimy zbudować infrastrukturę. Jeśli jej nie będzie nie ma co marzyć o wzroście liczby przeładunków. Tymczasem ten rząd zablokował budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu, a teraz blokuje Port Zewnętrzny w Gdyni
— mówi nam były szef resortu gospodarki morskiej.
Czytaj także
Robert Knap/X/trojmiasto.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763859-kolejne-opoznienia-z-budowa-portu-zewnetrznego-w-gdyni
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.