„Sprawa „dwóch wież” umorzona… Ale nic już nie zwróci życia śp. Barbary Skrzypek, która dostała zawału po przesłuchaniu przez Ewę Wrzosek” - napisał Zbigniew Ziobro na portalu X.
Jak najpierw podało Radio Wnet, a potem przekazano już oficjalnie, Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo dotyczące tzw. dwóch wież! Postępowanie prowadziła prokurator Małgorzata Szeroczyńska.
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„Nic już nie zwróci życia śp. Barbary Skrzypek”
Do sprawy odniósł się (ścigany przez rząd koalicji 13 Grudnia Donalda Tuska) Zbigniew Ziobro.
Sprawa „dwóch wież” umorzona… Ale nic już nie zwróci życia śp. Barbary Skrzypek, która dostała zawału po przesłuchaniu przez Ewę Wrzosek. Bo Tusk z Giertychem postanowili urządzić polowanie na opozycję i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Bo kazali prokuraturze brnąć w absurdalne zarzuty, mimo że prokuratura już raz odmówiła wszczęcia śledztwa, a jej decyzję utrzymał Sąd Okręgowy w Warszawie i sędzia związana z „Iustitią”
— czytamy we wpisie byłego ministra sprawiedliwości na portalu X.
Dziś sprawę umarza prokurator przychylna nowej władzy. Bo cała ta sprawa była dęta od samego początku i nie mogło być innych decyzji merytorycznych poza mściwą polityką. Polityką, którą przyniosła tylko śmierć
— dodał były prokurator generalny.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763857-ziobro-gorzko-ws-umorzenia-nic-juz-nie-zwroci-zycia
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