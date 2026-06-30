Morawiecki zdecydował! Stawia też ultimatum PSL-owi!

W związku z eskalacją sporu przez prezydenta Zełenskiego na linii Polska-Ukraina Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, wezwał polski rząd do twardej reakcji, zażądał m.in. kar za gloryfikację UPA i poinformował, że oddaje ukraiński order do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.
Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego z imionami osób, które walczyły o wolną Ukrainę.
Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować
— oświadczył Zełenski podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.
„To haniebny akt”
Między innymi do wspomnianych słów nawiązał Mateusz Morawiecki.
Słowa prezydenta Zełenskiego były skrajnie szkodliwe, nieodpowiedzialne i były tylko pewnym apogeum i zwieńczeniem całego ciągu zdarzeń, procesu, który obserwowaliśmy w ostatnich miesiącach, latach, a w szczególności w ostatnich tygodniach od czasu nadania jednostce wojskowej nazwy imieniem bohaterów UPA. To haniebny akt, który doprowadził polsko-ukraińskie relacje do stanu, w którym dawno nie były i na który reakcja musi być absolutnie zasadnicza
— podkreślił polityk.
Po pierwsze wzywam obecnie rządzących, żeby przestali chować głowę w piasek. Wzywam Donalda Tuska, żeby odmroził ustawę z zamrażarki sejmowej, która została złożona przez prezydenta Karola Nawrockiego i przez Prawo i Sprawiedliwość. W tej ustawie jednoznacznie zbrodniarzy UPA określamy jako zbrodniarzy winnych ludobójstwa na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. A to dlatego, żeby nigdy więcej już nie było takich aktów, z jakimi mieliśmy do czynienia, że także na terytorium Polski pojawiają się osoby, które dopuszczają się tak haniebnych aktów jak gloryfikacja UPA
— mówił Mateusz Morawiecki.
„Nie ma naszej zgody”
Zaznaczył, że pod żadnym pozorem nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości na tego typu działania.
Wołyń to nie był bolesny epizod. Rzeź Wołyńska to nie jest tylko konflikt lokalny, jak chcieliby Ukraińscy czy ukraińscy politycy. Rzeź Wołyńska to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ludobójstwo, które musi być nazwane, które musi być zapamiętane, które przynajmniej przez historię musi być odpowiednio rozliczone. Nie ma chowania głowy w piasek przez obecnie rządzących, nie tylko Donalda Tuska, także szefów rządzącej koalicji
— wskazał.
To wy możecie razem z nami - wy z PSL-u - możecie razem z nami i razem z Konfederacją przyjąć taką ustawę, jaką tylko chcemy. Wzywamy was zatem do tego, żeby przyjąć zmiany proponowane przez prezydenta i przez KP PiS
— wezwał wiceprezes PiS.
Zmiana także ma dotyczyć artykułu 256 kodeksu karnego. Po to, żeby jednoznacznie osoba, która gloryfikuje UPA, która posługuje się symbolami, różnego rodzaju medalami, emblematami związanymi z ukraińskimi nacjonalistami z czasów II wojny światowej, żeby taka osoba podlegała karze. Żądam deportacji wszystkich osób, które w Polsce posługują się takimi symbolami
— zaznaczył Mateusz Morawiecki.
Oddanie Orderu Księcia Jarosława Mądrego
Jak poinformował były premier, on sam oddaje Order Księcia Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.
Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich
— podkreślił wiceprezes PiS.
tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763855-morawiecki-zdecydowal-stawia-tez-ultimatum-psl-owi
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