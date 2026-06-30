Jak podało Radio Wnet, a następnie - już oficjalnie - jak przekazał rzecznik prok. Piotr A. Skiba, Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła 25 czerwca br. śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. Pełnomocnik pokrzywdzonego biznesmena, mec. Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia. Po tych informacjach w mediach społecznościowych aż huczy!
Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie.
Prok. Skiba przypomniał, że śledztwo dotyczyło doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, w okresie od maja 2017 r. do lipca 2018 r., do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości, w kwocie „nie mniejszej niż 1 300 000 euro”, przez osoby działające w imieniu spółki Srebrna.
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Przypomnijmy także, że o śledztwie było głośno m.in. w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmarła 15 marca ub.r. Wcześniej, 12 marca, była przesłuchiwana jako świadek właśnie w tym śledztwie. Tymczasem w mediach społecznościowych trwa burza po umorzeniu sprawy!
Ile osób ta władza zdążyła publicznie oskarżyć, oczernić i skazać w medialnych pokazówkach, zanim zapadły jakiekolwiek rozstrzygnięcia? Do ilu tragedii doprowadzili i jeszcze doprowadzą? „Dwie Wieże” kończą się umorzeniem. Sypie się kłamliwa narracja koalicji 13 grudnia. Tak wygląda polityka oparta na spektaklu zamiast dowodów. Tak wygląda państwo, w którym kluczową rolę odgrywają Tusk, Żurek i Wrzosek
— podkreślił Przemysław Czarnek, kandydat PiS na urząd premiera.
Od lat budowali swoją siłę polityczną na fałszywych opowieściach, kłamstwach, półprawdach i wygodnych mitach. Sprawa „dwóch wież” miała być ich wielkim oskarżeniem. Miała być symbolem. Miała przykrywać brak programu, brak odpowiedzialności i brak szacunku dla faktów. Dziś postępowanie zostało umorzone. Prawdy nie da się zakrzyczeć konferencjami, emocjami i politycznym teatrem. Wielu z nich nie byłoby dziś w życiu publicznym, gdyby nie Donald Tusk - jego patronat, jego decyzje i jego polityczny system. Polacy mają dobrą pamięć. Przyjdzie czas rozliczyć kłamstwa, na których przez lata budowano kariery
— wskazał Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP.
Kolejne misternie budowane kłamstwo Tuska i usłużnych mu mediów legło w gruzach! Sprawa tzw. dwóch wież i rzekomych przestępstw wokół niej została medialnie wymyślona po to, aby zmanipulować społeczeństwo i umożliwić Tuskowi powrót do władzy… Polacy, otwórzcie oczy! Oszukują Was na każdym kroku!
— zaznaczył Rafał Bochenek, rzecznik PiS.
Śledztwo w sprawie „dwóch wież” umorzone. Jedna z najbardziej ponurych, podjętych z zemsty spraw Koalicji 13 grudnia. A Giertych pisze o „wykorzystywaniu” śmierci Barbary Skrzypek. Zmarła trzy dni po przesłuchaniu przez Ewę Wrzosek
— napisała Dorota Kania, publicystka.
Roman Giertych przechwalał się, że dojedzie Jarosława Kaczyńskiego w sprawie „Dwóch Wież”, a tu proszę, sprawa umorzona. Trzeba przyznać, że Giertych to „mocny” zawodnik
— ocenił Adam Czarnecki.
Nawet ta prokuratura nie mogla nie przyznać, że tzw. afera dwóch wież została wyssana z końskiego palca. Przypomnę, o co naprawdę chodziło
— wskazał Rafał Ziemkiewicz, publicysta.
Nie znając akt, ciężko się o takiej sprawie wypowiadać, ale co do samego propagandowego wydźwięku, to ta informacja dla rządu może być wręcz zbawienna. Do wyborów i tak nie uda się KO doprowadzić do żadnych realnych „rozliczeń”, a takie spektakularne umorzenie pokazuje, że prokuratura jest niezależna. To daje też ciekawe możliwości medialnym propagandystom. Oczywiście premiera nic nie uratuje, bo o wynikach wyborów zdecyduje ktoś zupełnie inny, o czym wszyscy znający kulisy zdają sobie sprawę, a czym też trzeba zarządzać. W tym całym propagandowym bagnie szkoda tylko uczciwych ludzi, którzy wierzą w demokrację
—napisał Mariusz Zielke.
Prokuratura Żurka długo się trzymała na rozkaz Giertycha, ale już nie dali rady. Umorzono śledztwo ws. tzw. „dwoch wież” Kaczyńskiego
— wskazano na profilu „Max Hübner”.
Pozwolę sobie mieć własne zdanie na ten temat
— dodała prokurator Ewa Wrzosek.
X/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763845-burza-w-sieci-po-umorzeniu-ws-dwoch-wiez-otworzcie-oczy
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