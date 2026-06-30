Konfederacja rozstaje się z gwiazdą memów! "Panie Areczku"

Konfederacja zdecydowała się zakończyć współpracę z radnym sejmiku podlaskiego Stanisławem Derehajłą, znanym m.in. jako przedsiębiorca z serii memów „panie Areczku”. Powodem tej decyzji jest jedno z ostatnich jego głosowań, które pomogło koalicji Donalda Tuska.
Sejmik województwa podlaskiego 25 czerwca głosował nas stanowiskiem „w sprawie bezpieczeństwa województwa podlaskiego i jego mieszkańców oraz członkostwa Polski w UE”. Dokument przygotowali radni reprezentujących koalicję Donalda Tuska i został on przyjęty głosami radnych KO, PSL-u i Polski 2050. Zwarto w nim zapisy wspierające program SAFE, czyli unijną pożyczkę, którą Polska będzie spłacać przez kilkadziesiąt lat. Konfederacja publicznie sprzeciwiała się zaciąganiu przez Polskę tej pożyczki. Stanisław Derehajło, reprezentujący do niedawna w sejmiku podlaskim Konfederację, wstrzymał się od głosu przy głosowaniu tego stanowiska, co pozwoliło na jego przyjęcie. Okazuje się, że Konfederacja w tej sytuacji zdecydowała się na interwencję i zakończenie współpracy z Derehajłą.
Konfederacja zakończyła współpracę z podlaskim radnym Stanisławem Derehajłą. Nie akceptujemy w naszych szeregach wspierania nominatów KO - ani na szczeblu rządowym, ani samorządowym. Natomiast politykom PiS, którzy od kilku dni ekscytują się znalezieniem drzazgi w oku Konfederacji, przypominam o belce w ich własnym oku. To nie radny Derehajło doprowadził do przejęcia podlaskiego sejmiku przez KO, tylko dwóch radnych wybranych z list PiS
— podkreślił na platformie X Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji..
Dlaczego Konfederacja rozstała się z Derehajłą?
Szerzej o całej sprawie na platformie X poinformował Zbigniew Kasperczuk, prezes Ruchu Narodowego w województwie podlaskim
W nawiązaniu do głosowań na ostatniej sesji Sejmiku województwa podlaskiego informujemy, że nie zgadzamy się ze stanowiskiem Sejmiku przyjętym w sprawie programu SAFE i roli UE. Jesteśmy zwolennikami suwerenności w zakresie kształtowania wydatków na obronność i przeciwnikami rozszerzania kompetencji UE
— zaznaczył Kasperczuk.
W sprawie pytań o głosowanie radnego Stanisława Derehajło informujemy, że w tej kwestii nie było ono zgodne z linią Konfederacji. Zarazem informujemy, że pan radny nie należy do partii tworzących Konfederację. Ze względu na narastające różnice polityczne współpracę radnego Stanisława Derehajło z Konfederacją uważamy za zakończoną. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy powodzenia w dalszej działalności samorządowej. Przy okazji przypominamy, że obecny zarząd województwa podlaskiego, przyjmujący stanowiska z którymi się nie zgadzamy, powstał dzięki głosom radnych wybranych z list PiS, a Konfederacja pozostaje siłą narodowo-wolnościowej opozycji
— poinformował prezes Ruchu Narodowego w województwie podlaskim.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763842-konfederacja-rozstaje-sie-z-gwiazda-memow-panie-areczku
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