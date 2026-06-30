Sędziowie RP kontra Giertych! "Nie ma zgody na hejtowanie"

Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Sędziowie RP” złożyło na mec. Romana Giertych skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przed trzema dnia poseł Koalicji Obywatelskiej sugerował bezprawne usunięcie sędziów Sądu Najwyższego z budynku. „Wypowiedzi te nie licują z godnością zawodu adwokata i stanowią niedopuszczalną presję na Sędziów Sądu Najwyższego” - czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez stowarzyszenie.
Buńczuczne wpisy posła KO Romana Giertych są świadectwem tego, że adwokat bezprawnie kwestionuje status sędziów Sadu Najwyższego.
Chciałbym wszystkim neo-sędziom SN powiedzieć jasno: w październiku tego roku wyjdziecie z budynku SN zgodnie z orzeczeniem 3 izb, ETPcZ, TSUE i orzeczeniem TK, o które wniesiemy po przywróceniu TK do funkcjonalności. Aby później żaden z was nie mówił, że nie byli ostrzeżeni
— napisał Giertych na X 27 czerwca.
Panie Zbigniewie Bogucki na jesieni fałszywi sędziowie opuszczą budynek SN. Może mi Pan nie wierzyć, ale zobaczy Pan. A próba straszenia tym co będzie za rok staje się nudna. Za rok spokojnie wygramy wybory parlamentarne i zaczniemy się przygotowywać do prezydenckich. Tym razem Nawrockiego nikt nie zlekceważy. Dokładnie tak będzie
— napisał kilka godzin później na X poseł Koalicji Obywatelskiej.
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Są groźby, musi być reakcja
Stowarzyszenie „Sędziowie RP” nie zamierzają tej sytuacji pozostawić bez odzewu. Jego wiceprezes sędzia Adam Jaworski skierował skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej z żądaniem przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego względem adwokata-posła KO.
Nie ma zgody na hejtowanie sędziów przez polityków, a szczególnie tych wykonujących jednocześnie zawody zaufania publicznego.
Dlatego „Sędziowie RP” złożyli dzisiaj do Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie skargę na niedopuszczalne wpisy adw. Romana Giertycha, który znieważył Sędziów Sądu Najwyższego, nazywając ich „fałszywymi sędziami” i zapowiadał, że na jesieni „opuszczą budynek” SN, co w istocie stanowiło groźbę podjęcia wobec nich bezprawnych działań.
Wypowiedzi te nie licują z godnością zawodu adwokata i stanowią niedopuszczalną presję na Sędziów Sądu Najwyższego. Liczymy na stanowczą i adekwatną reakcję organów adwokatury
— czytamy we wpisie na X Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Sędziowie RP”.
W treści skargi znajdujemy bardzo mocną ocenę zachowania adwokata obozu rządzącego”
W dniu 27 czerwca 2026 r. o godzinie 18:18 oraz 22:13 w miejscu nieustalonym, na portalu społecznościowym X uchybił godności zawodu adwokata w ten sposób, że w dwóch wpisach poniżył i znieważył niesprecyzowanych z nazwiska Sędziów Sądu Najwyższego, nazywając ich „neosędziami” i fałszywymi sędziami oraz użył w odniesieniu do nich groźby bezprawnego zmuszenia do opuszczenia budynku Sądu Najwyższego, a tym samym bezprawnego uniemożliwienia im wykonywania obowiązków służbowych, czym naruszył § 1 ust. 2 i 3. § 17 i § 27 ust. 1 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej).
Na skargę oczywiście zareagował sam zainteresowany. Swoim zwyczajem Giertych zagroził doniesieniem do prokuratury.
A ja drodzy neo-sędziowie i ich sprzymierzeńcy złożę na was zawiadomienie o przestępstwie fałszywego zawiadomienia o niepopełnionym przewinieniu dyscyplinarnym. Nikt mi nie będzie zamykał ust
— zareagował dotknięty najwidoczniej mec. Roman Giertych poseł Koalicji Obywatelskiej.
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763832-sedziowie-rp-kontra-giertych-nie-ma-zgody-na-hejtowanie
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