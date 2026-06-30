Koalicja Obywatelska ma ogromny problem ze sprawą gigantycznej afery w Szpitalu Południowym, sprowadzającej się do tej pory głównie do działalności młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka oraz istnienia w tej placówce „saloniku VIP” dla polityków KO i członków ich rodzin. Tymczasem portal Zero.pl ujawnił nowy wątek dotyczący afery w Szpitalu Południowym - dotyczący zachowania szefa prosektorium tego szpitala Artura Habowskiego, który miał nagabywać rodziny zmarłych do skorzystania z usług określonego zakładu pogrzebowego. W tej sprawie założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski zagadnął europosła KO Bartosza Arłukowicza.
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Europoseł KO Bartosz Arłukowicza w ostatnim czasie stał się twarzą KO, jeśli chodzi o obronę tej partii w sprawie afery w Szpitalu Południowym. W tej placówce podległej prezydentowi stolicy i wiceszefowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu miało dochodzić m.in. do przeprowadzania tomografii komputerowej na zmarłych osobach.
Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?
— wypalił niedawno na antenie Kanału Zero Arłukowicz, bagatelizując ten wątek afery.
Teraz Krzysztof Stanowski nawiązał do tej wypowiedzi Arłukowicza, załączając artykuł o działalności szefa prosektorium Szpitala Południowego.
Panie Arłukowicz, wygląda na to, że poza Tutanchamonem to nawet zmarli mieli pod górkę w szpitalu BartekTeam
— podkreślił Krzysztof Stanowski.
Uprzejmie pana redaktora informuję, że zespół #BartekTeam nie posiadał nigdy żadnego szpitala. Jestem pewny, że nigdy nie miał kontaktu z kryptowaluciarzami. Nigdy nie postulował przywiązywania nikogo do lamp ani bicia pracujących ludzi kijami. Klubami gogo także się nie zajmuje
— wypalił europoseł KO, starając się jakoś odgryźć Stanowskiemu.
Trudne pytanie Stanowskiego do Arłukowicza
Haha, jeszcze kur trzy razy nie zapiał, a już się pan wyparł swoich Kacprzyków. Ale tak naprawdę chciałem tylko zdobyć Pana uwagę, bo mam takie pytanie: czy jak ktoś obieca, że zorganizuje spotkanie z Żulczykiem i dostanie na to pieniądze z Senatu i jak Żulczyk nic o tym nie wie… To gdy sprawa się wyda, wystarczy odesłać kasę, a potem można się z Panem spotkać w Londynie na zbicie piątki?
— zapytał Stanowski.
Do czasu obpublikowania tego tekstu Arłukowicz nie odpowiedział na to pytanie.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763831-stanowski-zadal-arlukowiczowi-to-pytanie-polityk-ko-zamilkl
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