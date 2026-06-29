Ewa Zajączkowska-Hernik nie kryje oburzenia incydentem, jaki miał miejsce w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Ręce opadają - w ten sposób polska eurodeputowana komentuje hipokryzję Ursuli von der Leyen.
Przymus tylko dla zwykłych pracowników
Poszło o pomysł pilnego i przymusowego wyłączenia klimatyzacji w budynku KE. Tego dnia mimo piekielnych upałów, pozbawieni klimatyzacji w szklanym biurowcu pracę musieli kontynuować pracownicy od 1. do 7. piętra.
Urzędnikom na wyższych piętrach, a więc i wyższym rangom, klimatyzację pozostawiono bez zmian. Oczywiście wśród wybrańców znaleźli się przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Sprawę opisywał magazyn Politico, na podstawie anonimowych przekazów urzędników biurowca.
„Co to są za ludzie”’
Ręce opadają
— skomentowała w serwisie X europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.
Ze względu na falę upałów Komisja Europejska zdecydowała o wyłączeniu klimatyzacji w budynku, bo Zielony Ład i oszczędzanie energii. I wyłączyli ją wszystkim pracownikom z wyjątkiem… Ursuli von der Leyen i jej komisarzy!
— napisała oburzona.
Co to są za ludzie. Nawet w takich sytuacjach mają się za jakąś kastę
— dodała.
„Wielkie damy i paniska z Komisji Europejskiej”
Europoseł podkreśliła też, że nawet „przy działającej klimatyzacji temperatura wewnątrz budynku przekracza 25 stopni”.
Von der Leyen i jej świta mają za nic nawet własnych pracowników, a co dopiero obywateli państw członkowskich
— porównała eurodeputowana.
Widać to na każdym kroku. Zielony Ład, coraz wyższe rachunki, szukanie oszczędności? To dla plebsu. Wielkie damy i paniska z Komisji Europejskiej nie będą się przecież zniżać do takiego poziomu
— podsumowała Ewa Zajączkowska-Hernik.
CC/X/Politico
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763802-zielony-lad-i-oszczednosci-to-dla-plebsu-nie-dla-dam-z-ke
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