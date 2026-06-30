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Ukraina niegodna wejścia do UE? Prof. Żaryn nie ma wątpliwości

  • Polityka
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Prof. Jan Żaryn / autor: Telewizja wPolsce24
Prof. Jan Żaryn / autor: Telewizja wPolsce24

„Czy Ukraina w takiej wersji, w jakiej sama się dzisiaj prezentuje, jest godna do wejścia do struktur europejskich? Odpowiedź jest jednoznaczna. Nie jest godna” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Jan Żaryn, historyk, były senator i były p.o. dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do Rady Najwyższej (parlamentu) projekt ustawy o budowie Panteonu Narodowego.

Nikt i nigdy nie będzie nakazywał nam, jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować

— oświadczył Zełenski w niedzielę, podczas obchodów Dnia Konstytucji Ukrainy.

„Ukraina nie jest godna”

Prof. Jan Żaryn wyjaśnił, o jakich bohaterach mówi Ukraina.

Ukraina ma niewątpliwie kłopot sama ze sobą …

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