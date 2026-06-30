Przydacz nie zostawił suchej nitki na elitach Ukrainy. "Czy rzeczywiście oni chcą do Unii?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta RP / autor: Fratria
Marcin Przydacz, Kancelaria Prezydenta RP / autor: Fratria

Marcin Przydacz zastanawiał się na platformie X, czy ukraińskim elitom i społeczeństwu na pewno chodzi o to samo. Czy rzeczywiście i jedni drudzy chcą iść w „kierunku prozachodnim”. Co do społeczeństwa prezydencki minister nie ma raczej wątpliwości. Dużo gorzej z elitami.

Elity Ukrainy rzeczywiście chcą do UE?

Czy ukraińskie społeczeństwo zastanowiło się kiedyś nad tym, czy w istocie ich kleptokratyczne elity rzeczywiście chcą wejść do Unii Europejskiej?

— pytał Marcin Przydacz.

Jego zdaniem „zdecydowana większość zwykłych Ukraińców z pewnością tego chce, chce być częścią Zachodu (choć to jeszcze parę lat temu nie było tak oczywiste)”.

Ale czy ich oligarchiczne skorumpowane elity również? Czy może łatwiej jest kraść w mętnej wodzie mamiąc ludzi kierunkiem prozachodnim a jednocześnie zrzucając winę za brak progresu w negocjacjach na wszystkich innych?

— napisał szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

Łatwiej prowokować”

Jak podkreślił, „łatwiej jest oczywiście prowokować i wywoływać historyczne napięcia”

Aby nie musieć tłumaczyć się z braku reform, z braku skutecznej walki z korupcją, z braku realnej deoligarchizacji, z braku realnych usprawnień dla przedsiębiorców, z braku rządów prawa, z braku poprawy infrastruktury, z braku wielu innych rzeczy, których te elity nie dowiozły w ostatnich trzech dekadach.

— wyliczał.

Marcin Przydacz zakończył swój wpis kolejnym pytaniem.

Tak, z Banderą, Szuchewyczem czy Klaczkiwskim Ukraina do Unii nie wjedzie, ale czy ich decydenci tego rzeczywiście chcą, czy tylko karmią i oszukują swoich, coraz bardziej rozczarowanych taką władzą, wyborców?

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SC/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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