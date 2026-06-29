Prezydent Nawrocki podjął decyzję ws. dwóch kolejnych ustaw!

  • Polityka
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Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / autor: PAP/Paweł Jaskółka
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas uroczystości w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / autor: PAP/Paweł Jaskółka

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał dzisiaj dwie ustawy” - poinformował rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz na portalu X.

Prezydencki minister przekazał o jakie ustawy chodzi.

✔️ustawę z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny (numer druku sejmowego 2398);

✔️ustawę z dnia 11 czerwca 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco (numer druku sejmowego 2318)

— czytamy we wpisie.

Wetomat” uwiarygadnia Nawrockiego

Przeciwnicy prezydenta Nawrockiego od samego początku jego rządów burzą się, iż mamy rzekomo głowę państwa - „wetomata”. Według skrupulatnie prowadzonej statystyki na dedykowanej stronie, prezydent Nawrocki zablokował 37 ustaw. Łącznie z dzisiejszymi podpisał aż 231. Twórcy wcześniej wspomnianej strony chcą więc uderzyć w prezydenta Nawrockiego, ale swoją inicjatywą dają świadectwo, że o żadnym „wetomacie” nie ma mowy. Głowa państwa blokuje szkodliwe dokumenty przegłosowywane przez koalicję 13 grudnia i za każdym razem merytorycznie tłumaczy oraz ujawnia wrzutki ukryte przez ekipę Donalda Tuska…

xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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