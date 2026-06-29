W piątek udostępniliśmy linki do filmu niemieckiego reżysera Uwe Bolle „Citizen Vigilante”- „Obywatel strażnik”. Zakazane/zablokowane z powodów politycznych m.n. w Niemczech i Wielkiej Brytanii dzieło bije w sieci rekordy popularności. M.in. dlatego, że udostepnił je na swym profilu Elon Musk.
W piątek daliśmy linki do jedynej dostępnej angielskiej wersji i obiecaliśmy, że jak tylko pojawi się z polskimi napisami lub lektorem to udostępnimy ją. Obietnicę spełniamy. Poniżej tekstu znajdą państwo linki do niej.
„Obywatel Strażnik” to historia samozwańczego sędziego i kata wymierzającego okrutną sprawiedliwość przestępcom imigrantom i ludziom systemu, którzy pozwalają zabijać Europę i jej cywilizację. Bohaterem jest grany przez hollywoodzkiego wyrzutka Armie Hammera bogaty, prowadzący podwójne życie Amerykanin. Były żołnierz Sanders objeżdża i sprawdza w Europie swe nieruchomości, a „w wolnych chwilach” jako samozwańczy sędzia osądza dokonujących przestępstwa imigrantów, wymierza im karę i jako kat ją wykonuje. Pod jego sąd trafiają też sami sędziowie, którzy ofiarom imigrantów odmawiają elementarnej sprawiedliwości.
Oficjalny powód zablokowania/zakazania filmu to przedstawiane okrucieństwo, brutalność, drastyczne sceny przemocy, bo miałby do niej zachęcać. To oczywiście brednie, kłamstwa zwykłe, bo dziś pokazuje się wszystko. Nie ma żadnych barier moralnych, estetycznych czy prawnych by pokazywać i inscenizować najstraszniejsze, a nawet najbardziej plugawe rzeczy.
Sanders to zimny psychopata, ale miliony Europejczyków, widzów filmu witają takiego mściciela, człowieka, który w tak radykalny sposób walczy z politpoprawnym systemem, zapewnia sprawiedliwość, której przegniłe do cna europejskie elity obywatelom odmawiają. Europejczycy widzą w postaci obrońcę europejskiej cywilizacji.
Film został odrzucony przez europejskich funkcjonariuszy systemu, bo jest antyimigrancki. To nie jest wybitne dzieło kinematografii, artystycznie nawet słabe, ale zdecydowanie warte obejrzenia. Siła filmu polega na tym, że pokazuje to o czym myślą miliony Europejczyków, ale czego nie mówią otwarcie. Psychopata morderca w roli obrońcy naszej zachodniej cywilizacji. Pokrętne to, ale film zdecydowanie wart obejrzenia. Pod spodem podajemy linki do wersji z polskim lektorem. Obejrzyjcie Państwo zanim zostaną usunięte z sieci.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763790-obejrzyj-zakazany-film-citizen-vigilante-z-polskim-lektorem
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