Zełenski gra Banderą w porozumieniu z Niemcami? „Forpoczta”

  • Polityka
  • opublikowano:
Flagi niemiecka i ukraińska / autor: Pixabay/jorono
Flagi niemiecka i ukraińska / autor: Pixabay/jorono

Nie milkną echa wczorajszej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który po złożeniu do Rady Najwyższej projektu ustawy przewidującej utworzenie Panteonu Narodowego, stwierdził, że „nikt i nigdy nie będzie nakazywał” Ukrainie, „jak żyć, jak mówić, kogo kochać, komu być wdzięcznym i jakich bohaterów szanować”. W komentarzach pojawiła się teza, że najnowsza antypolska polityka Zełenskiego jest na rękę Berlinowi. Co za tym przemawia?

Ukraina niemiecką forpocztą propagandową

Po deklaracji i świadomej eskalacji przez Zełenskiego sporu z Polską, nawiązującej do nazwania elitarnej jednostki wojskowej imieniem „Bohaterów UPA”, komentator X, podpisujący się „Adam Wodeham”, postawił tezę:

Biorąc pod uwagę ukraińską kolaborację z nazistowskimi Niemcami w czasie II wojny światowej, odnoszę wrażenie, że współczesna Ukraina jest niemiecką forpocztą propagandową – a punktem docelowym tej kampanii jest przynajmniej częściowa rehabilitacja „bohaterów” SS itp.

Każdy prowadzi swoją politykę”

W podobnym kierunku podąża, również na platformie X, Sebastian Meitz, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Ukraińskie władze konsekwentnie eskalują napięcia z Polską

— czytamy w jego wpisie.

Tymczasem Niemcy, za niemieckie pieniądze, organizują w Polsce niemiecko-ukraińsko-polską szkołę letnią dla młodzieży. Każdy prowadzi swoją politykę. Warto o tym pamiętać

— dodał Sebastian Meitz.

Tusk powinien opowiedzieć się po stronie Zełenskiego”

Czy zatem w niemieckich mediach pojawiły się ostatnio opinie w oficjalny sposób potwierdzające tę tezę? Można tam znaleźć różne głosy, w tym ostrzegające Zełenskiego przed dalszą eskalacją sporu z Polską. Jednak są również opinie domagające się wprost od rządu Donalda Tuska jeszcze większej uległości wobec… Kijowa i Berlina.

W jednym z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych lewicowo-liberalnych dzienników za Odrą niedawno pojawił się artykuł dokładnie w takim tonie.

Gazeta „Sueddeutsche Zeitung” argumentowała, że Tuskowi nie jest na rękę konflikt z Ukrainą. Miała na myśli spór o nadanie przez Zełenskiego jednostce wojskowej imienia „Bohaterów UPA”.

Dziennik jednoznacznie stanął przy jednej stronie sporu.

Donald Tusk powinien pilnie opowiedzieć się po stronie prezydenta Ukrainy – jeśli chce mieć coś do powiedzenia w sprawie wojny i pokoju

— podkreślał „SZ”.

Niemiecki dziennik wskazał winnego

W całym sporze niemiecka gazeta nie dostrzegała istoty sporu i konieczności pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Bardziej skupiała się na konflikcie między Tuskiem a Karolem Nawrockim, którego dziennik nazwał „prawicowo-nacjonalistycznym prezydentem”.

Gazeta wprawdzie nazwała zachowanie Zełenskiego „brakiem wrażliwości”, ale jednocześnie wydała polskiemu premierowi dyspozycje.

Tusk powinien szybko zakończyć debatę na ten temat zapoczątkowaną przez Nawrockiego

— czytamy w „SZ”.

Dziennik wskazał też jednoznacznie winnego eskalacji konfliktu.

Nawrocki dąży do eskalacji, a Tusk zbyt często daje się ponieść przeciwnikom politycznym. Ponieważ Nawrocki zalicza również Niemcy do wrogów Polski, Tusk na wszelki wypadek rezygnuje z wystąpień z niemieckimi politykami lub wspólnych projektów wojskowych

— twierdził niemiecki lewico-liberalny dziennik.

Ultimatum dla Tuska

Ostatecznie gazeta postawiła Tuskowi ultimatum.

Jeśli Tusk chce, by tam (Berlinie, Londynie, Paryżu) go bardziej słuchano, musi też w kraju wyraźnie opowiedzieć się po stronie sojuszników, od których domaga się uwagi i zaufania – Ukrainy, a także Niemiec”

– konkludowała gazeta.

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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