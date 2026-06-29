Jakie media najbardziej lubi premier Donalda Tusk? Takie, które mówią o nim i jego rządzie same dobre rzeczy. Reszta? Do natychmiastowej likwidacji! O tym, że to nie żart świadczy choćby wpis Alicji Defratyki, która przedstawia się jako niezależna ekspertka, a w rzeczywistości wspiera Koalicję Obywatelską.
W swoim wpisie analityk stwierdziła, że „strona demokratyczna nie była w stanie stworzyć swoich mediów, a prawicowe media rosną w siłę”. Ubolewa ona również nad tym, że władza nie zamknęła Telewizji Republika.
Strona demokratyczna nie była w stanie stworzyć swoich mediów, a prawicowe media rosną w siłę. Nie tylko TV Republika nie została zlikwidowana za szerzenie kłamstw, ruskiej propagandy i sianie nienawiści, ale Kanał Zero trafił niedawno do Canal+ i można go już oglądać nie tylko w internecie, ale też w telewizji
— napisała Defratyka.
„Marzy się pani cenzura prawda?”
Jej wpis spotkał się z odpowiedzią polityków opozycji, ale nie tylko.
Marzy się pani cenzura prawda? Przez lata lewicowo-liberalny salon robił wszystko żeby zablokować pluralizm medialny w Polsce. W dobie internetu ta cała układanka się Wam posypała. Śmiało, zakładajcie telewizje, gazety, portale. Nikt Wam nie zabrania. Ludzie po prostu już nie chcą Was słuchać
— napisał europoseł PiS Piotr Müller.
Czy pani czyta to, co pani pisze? „Strona demokratyczna”, „TV Republika nie została zlikwidowana”… Wy koło demokracji nawet nie staliście. Co więcej, wasze działania są jej zaprzeczeniem. Ale pani będzie bronić tego reżimu i atakować każdą ostoję niezależności od Tuska, bo jest pani finansową beneficjentką tej władzy
— zaznaczył poseł PiS Andrzej Śliwka.
Likwidacja mediów podstawą demokracji! Nie zmieniajcie się
— napisał z kolei polityk Konfederacji Marcin Możdżonek.
Strona demokratyczna, przez jakieś niedopatrzenie, nie zlikwidowała jeszcze totalitarnych mediów;)
— ironizował dziennikarz Jacek Prusinowski.
No i dlaczego żaden zamożny biznesmen o liberalnych poglądach takiego medium nie założył?
— zapytała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.
„Strona demokratyczna” i „zlikwidować TV Republikę”, Kanał Zero i resztę. W jednym krótkim wpisie zaprzecza Pani sama sobie. Już pomijam to bezczelne, cyniczne, obrzydliwe i kłamliwe nazywanie swojego środowiska „stroną demokratyczną”. P.S. Wskaże Pani „ruską propagandę”
— napisała dziennikarka wPolityce.pl Joanna Jaszczuk.
Jak wy się pięknie potraficie zdefiniować - likwidacja niezależnych mediów podstawą demokracji. Już nic więcej nie musicie dodawać
— podkreślił Oskar Szafarowicz.
Pani wypowiedź jest symboliczna, bo doskonale pokazuje podejście do pluralizmu i wolności słowa tzw. strony demokratycznej - orwellowski język, nostalgia za cenzurą i monopolem medialnym. To nie są standardy europejskiego państwa prawa, bo o nich nie ma Pani zielonego pojęcia, to są standardy postkomunistycznej Polski przełomu lat. 80. i 90.
— zwrócił uwagę Arkadiusz Jałowiec.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763748-defratyce-zamarzylo-sie-likwidowanie-mediow
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