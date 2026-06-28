To wtedy odwołają Trzaskowskiego? Inicjatorzy akcji podali datę

W drugiej połowie lipca ma rozpocząć się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorzy akcji referendalnej przewidują, że głosowanie mogłoby odbyć się w grudniu br.
O terminie startu zbiórki podpisów poinformował w Polsacie Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
Taki prezent na mikołajki ewentualnie może się zdarzyć
— powiedział Wilk, odnosząc się do możliwej daty referendum.
Ile podpisów potrzeba, żeby referendum w Warszawie się odbyło?
Aby złożyć wniosek o referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego trzeba zebrać 132 tys. podpisów mieszkańców Warszawy. Tyle wynosi bowiem 10 procent ogólnej liczby warszawiaków uprawnionych do głosowania. Wiadomo, że tak naprawdę podpisów powinno być o 10, 20 procent więcej – ich prawidłowość weryfikować będą urzędnicy podlegający Trzaskowskiemu, należy więc założyć, że wykażą się wyjątkową skrupulatnością i część podpisów zostanie odrzucona.
Operacyjnie jest to ogromne wyzwanie: zebrać 132, a tak naprawdę 150 tysięcy podpisów
— powiedział Maciej Wilk.
Ile osób musi pójść do urn, żeby referendum było ważne?
Wolontariusze mają ruszyć ze zbiórką podpisów w drugiej połowie lipca. Według Wilka, jeśli akcja się powiedzie, referendum może odbyć się na początku grudnia. Aby warszawskie głosowanie było ważne, musi w nim wziąć udział około 467 tys. osób. Próg ważności oblicza się biorąc 60 procent z liczby uczestników wyborów, w których wygrał odwoływany prezydent. Trzaskowski zwyciężył już w pierwszej turze głosowania w 2024 roku, dlatego aby referendum skończyło się jego odwołaniem organizatorzy muszą zmobilizować znacznie większą część elektoratów, niż miało to miejsce w Krakowie. Tam Aleksander Miszalski wygrał w drugiej turze, przy znacząco niższej frekwencji.
Miszalski odwołany, co będzie z Trzaskowskim?
Referendum w Krakowie przyniosło sukces – człowiek Donalda Tuska stracił stanowisko. Jak będzie w Warszawie? Normalnie nie byłoby na to raczej szans. Inicjatorzy referendum liczą jednak, że ostatnia afera ze Szpitalem Południowym tak mocno wstrząsnęła mieszkańcami stolicy, że ruszą oni do urn by odwołać zastępcę przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.
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łw/Polsat
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763735-to-wtedy-odwolaja-trzaskowskiego-inicjatorzy-akcji-podali-date
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