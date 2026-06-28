WIDEO

Szeptycki zaatakował Nawrockiego. Jabłoński nie zniósł jego bezczelności. "Może pan być nawet Eskimosem!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Jabłoński / autor: Fratria
Paweł Jabłoński / autor: Fratria

Andrzej Szeptycki zaatakował w programie TVP Info Karola Nawrockiego. Stwierdził, że prezydent Polski ze strachu nie pojechał dotąd na Ukrainę. Gdy usłyszał, że realizuje interesy ukraińskie, wiceminister nauki, natychmiast zrobił z siebie ofiarę prześladowań ze względu na pochodzenie. Wówczas poseł Paweł Jabłoński dosadnie przypomniał rządowemu urzędnikowi, jaki się jego podstawowy obowiązek, bez względu na pochodzenie.

Jakie interesy reprezentuje Szeptycki?

W programie „Woronicza 17” był akurat poruszany wątek szczytu NATO, jaki ma się odbyć w 7 i 8 lipca w Turcji. W pewnym momencie Andrzej Szeptycki zaczął drwić z  prezydenta Nawrockiego.

Ja zawsze z zainteresowaniem słucham ludzi, którzy w jakimś kraju nie byli, (…) a wypowiadają się na jego temat jak eksperci. Pan prezydent przez rok do Ukrainy nie chciał pojechać, pewnie się boi. Nawet prezes Kaczyński pojechał, natomiast pan prezydent jakoś unika, tak?

— stwierdził Szeptycki.

Na tę wypowiedź gwałtownie zareagowało paru gości programu. Wśród głosów przebijała się uwaga Pawła Jabłońskiego, który podkreślił, że z pewnością przedstawiciel koalicji rządowej na Ukrainę jeździ często, ale powinien reprezentować polskie, a nie ukraińskie interesy.

Mam gdzieś pańskie pochodzenie”

W tym momencie Szeptycki automatycznie przyjął rolę pokrzywdzonego, któremu się wytyka jego pochodzenie. Taką argumentację stosowali już wielokrotnie politycy koalicji 13 grudnia i będące z nimi blisko media.

Mam nadzieję, że pan nie będzie, tak jak minister Czarnek, jeszcze pochodzenie etnicznego sprawdzał w polskiej administracji

— stwierdził Szeptycki.

Czytaj także

Wówczas poseł PiS nie wytrzymał.

Mam gdzieś pańskie pochodzenie, pan może być Eskimosem, ale pan ma reprezentować interes Polski. Bo pan jest w polskim rządzie, rozumie pan to?

— wygarnął Jabłoński.

Szeptycki nieco stropiony i bezradny szybko wrócił do sprawdzonej narracji, domagając się, aby Jabłoński wytłumaczył się ze słów posła Czarnka, który mówił o pochodzeniu wiceministra.

Pełne przyzwolenie w rządzie Tuska”

O Andrzeju Szeptyckim zrobiło się głośno, gdy w jednej z wypowiedzi zrównał oddziały UPA z żołnierzami niezłomnymi.

UPA to była formacja, która niezależnie od tego, o czym pan mówi, o Zbrodni Wołyńskiej, walczyła o niepodległość Ukrainy. (…) To byli tacy trochę - ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konotacjami tego słowa - ukraińscy żołnierze niezłomni

— powiedział na antenie TOK FM.

Podobnie zareagował po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Order Orła Białego to nie auto dane w leasing, które można ot tak dać i zabrać

— stwierdził wówczas.

Okazuje się, że w rządzie Donalda Tuska jest pełne przyzwolenie na  relatywizowanie zbrodni UPA i wiceminister Szeptycki może po takich słowach dalej pełnić swoją funkcję”

— dziwił się na portalu X Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS

Czytaj także

DC/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych