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Furia Biedrzyckiej w rozmowie z posłem PiS. "Będę pana zagłuszać!"

  • Polityka
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Siedziba TVP w likwidacji oraz wpis Pawła Jabłońskiego z portalu X / autor: Fratria/X-Paweł Jabłoński
Siedziba TVP w likwidacji oraz wpis Pawła Jabłońskiego z portalu X / autor: Fratria/X-Paweł Jabłoński

Poseł PiS Paweł Jabłoński padł ofiarą niezwykle zaciętej agresji słownej ze strony pracownicy TVP w likwidacji. Kamila Biedrzycka nie dała parlamentarzyście dojść do słowa i na koniec skwitowała, że będzie go zagłuszać… Tematem rozmowy była afera z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym w Warszawie.

Nie milkną echa afery z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym. Sprawa osiągnęła taki stopień niezadowolenia publicznego, że nawet w przychylnych rządowi koalicji 13 grudnia mediach rozmawia się na ten temat. Oczywiście Donald Tusk narzucił narrację dla swoich środowisk, żeby dyskredytować sygnalistę ze Szpitala Południowego doktora Emila Jędrzejewskiego. Chirurg, po głośnej rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero, został wezwany na przesłuchanie do prokuratury, ale odmówił składania zeznań bez swojego pełnomocnika.

Zaskakujące również jest to, że podobnego wezwania nie otrzymał Kacprzyk, który do dziś zdaje się być nie niepokojony przez aparat państwa.

Po wyjściu Jędrzejewskiego z prokuratury momentalnie został przypuszczony na niego atak środowisk lewicowo-liberalnych, które próbują forsować narrację, że zamiast zgłosić wcześniej sprawę do organów państwowych chirurg udał się do Kanału Zero.

Będę zagłuszać”

Paweł Jabłoński z PiS był gościem programu w nielegalnie przejętej TVP Info. Prowadzącą była Kamila Biedrzycka, która nie kryje swojej niechęci do prawicowych polityków i jak niepodległości broni rządu koalicji 13 grudnia. Biedrzycka w pewnym momencie powiedziała do posła PiS: „Nie oskarżam świadka. Pytam, co by pan zrobił? Czy gdyby był pan świadkiem tego, że umierają ludzie, to by pan dał znać Jarosławowi Kaczyńskiemu?”.

Bierze pani udział w czymś bardzo złym

— odpowiedział Jabłoński.

Ale Pan odpowiada na pytanie. Pan próbuje mnie atakować

— powiedziała Biedrzycka.

Pani się to nie podoba. Panie jest przedstawicielką władzy

— odparł parlamentarzysta próbując przy okazji dojść do głosu, czego zrobić nie mógł przez agresywny styl prowadzenia dyskusji przez pracownicę TVP w likwidacji.

Będę pana zagłuszać! Dopóki nie odpowie pan na pytanie

— skwitowała Biedrzycka.

Trochę mnie nie było w TVP w likwidacji i zdążyłem zapomnieć jakie tam są standardy – no ale takiej szczerości po pani redaktor Kamila Biedrzycka to się jednak nie spodziewałem

— skomentował Jabłoński na portalu X.

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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