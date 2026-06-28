Już nie tylko Zbigniew Bogucki, ale również stowarzyszenia sędziowskie odpowiedziały Romanowi Giertychowi, który we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych wygrażał sędziom Sądu Najwyższego. Veritas Et Ius w Służbie Narodowi, Sędziowie RP oraz Prawnicy dla Polski opublikowały swoje stanowiska w mediach społecznościowych.
Giertych zagroził wcześniej sędziom Sądu Najwyższego, a przynajmniej tym, których sam uważa za „neo-sędziów”, że w październiku opuszczą oni budynek sądu. Do dyskusji włączył się szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, który wymienił się z posłem KO „uprzejmościami” na portalu X.
To nie sędziowie opuszczą SN, to Pana opuścił zdrowy rozsądek i parę innych cech przyzwoitego człowieka. Wierzę w Boga, a nie w Pana kolejne galopujące rojenia
— napisał prezydencki minister.
Oświadczenia stowarzyszeń sędziowskich
Na groźby Giertycha zareagowały również stowarzyszenia adwokackie, które opublikowały na portalu X swoje oświadczenia.
Panie pośle Romanie Giertychu, patrząc na to co się dzisiaj dzieje, na pana miejscu bardziej martwiłbym się tym, aby naród pana na taczkach z sejmu nie wywiózł Od SN trzymaj się Pan z daleka
— czytamy we wpisie Veritas Et Ius w Służbie Narodowi.
Wypowiedź posła Romana Giertycha jest skandaliczna. Próba zastraszania Sędziów SN przez użycie gróźb bezprawnych działań wobec nich budzi nasz największy sprzeciw. Oczekujemy stanowczej reakcji samorządu adwokackiego
— napisali Sędziowie RP.
Czy Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Anna Mika-Kozak zareaguje na słowa adw. Giertycha?
Adwokat publicznie zwraca się do sędziów słowami, że „w październiku tego roku wyjdziecie z budynku SN”, po czym dodaje, aby później nikt nie mówił, że „nie był ostrzeżony”.
To nie jest debata prawna. To nie jest polemika. To jest język zastraszania, politycznego odwetu i zapowiedź czystki w Sądzie Najwyższym.
Pani Rzecznik, zegar odpowiedzialności samorządu adwokackiego tyka. Wzywamy adw. Mikę-Kozak do niezwłocznego wszczęcia czynności wyjaśniających wobec adw. Giertycha.
Wzywamy również Naczelną Radę Adwokacką i Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatti do publicznego stanowiska.
Jeżeli samorząd adwokacki nie reaguje na język gróźb wobec sędziów Sądu Najwyższego, sam podważa sens własnego istnienia.
Taki samorząd idzie drogą instytucjonalnej samozagłady. A wtedy coraz poważniej trzeba będzie postawić pytanie, czy jeden przymusowy samorząd adwokacki ma jeszcze rację bytu. Być może potrzebny jest pluralizm samorządowy – tak, aby przyzwoici adwokaci nie musieli pozostawać w jednej korporacji z tymi, którzy milczą wobec zastraszania sędziów i chronią politycznych awanturników w togach.
Sędziów się nie zastrasza. Sądu Najwyższego się nie przejmuje. Adwokat nie powinien straszyć – adwokat powinien znać granice prawa.
Każda godzina milczenia samorządu adwokackiego będzie coraz głośniejsza.
— czytamy we wpisie Prawników dla Polski.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763706-giertych-grozi-sedziom-sn-reakcja-stowarzyszen-sedziowskich
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