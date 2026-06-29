Nawet dziennikarz "Newsweeka" ma dość KO w Warszawie! "Puściły im hamulce. To skarbnica afer"

  • Polityka
  • opublikowano:
Rafał Trzaskowski / autor: Fratria
Rafał Trzaskowski / autor: Fratria

Afera w Szpitalu Południowym poważnie uderzyła w Koalicję Obywatelską. To, że sprawa realnie kompromituje KO, zauważyło nawet część lewicowo-liberalnych dziennikarzy, na ogół życzliwych dla partii Donalda Tuska. „Warszawskiej PO puściły hamulce. To skarbnica afer” stwierdził wprost Andrzej Stankiewicz, dziennikarz „Newsweeka” i portalu Onet.

Afera w Szpitalu Południowym jest już kolejną w Warszawie w ciągu ostatnich 10 lat, w którą zamieszani są ludzie Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej miały miejsce m.in. afera reprywatyzacyjna, śmieciowa, była też awaria oczyszczalni ścieków „Czajka” z uwagi m.in. na błąd w jej projekcie.

Ludzie stołecznej Platformy mają eldorado, bo nie muszą zabiegać o wyborców. W najbardziej liberalnym polskim mieście mają gwarantowane zwycięstwa we wszelkich wyborach. To sprawiło, że w stołecznych strukturach PO puściły wszelkie hamulce

— stwierdził w swoim tekście jednoznacznie Andrzej Stankiewicz, dziennikarz „Newsweeka”.

Puściły wszelkie hamulce”

Dlaczego zdaniem dziennikarza taki stan panuje w warszawskich strukturach Koalicji Obywatelskiej?

Źródeł problemów ze stołeczną Platformą jest kilka. Przede wszystkim jest ona kontynuatorką warszawskiej Unii Wolności, która w latach 90. była przystanią patologii. Prezydentem miasta z UW był Paweł Piskorski, przez lata bliski współpracownik Tuska. Piskorski miał słabość do nieruchomości i pieniędzy. Lider PO pozbył się go dopiero, gdy Piskorski kupił ponad 320 ha ziemi i zasadził tam las, by otrzymać unijne dopłaty

— podkreślił Stankiewicz.

Po wtóre — ludzie stołecznej Platformy mają eldorado, bo nie muszą zabiegać o wyborców. W najbardziej liberalnym polskim mieście mają gwarantowane zwycięstwa we wszelkich wyborach. To sprawiło, że w stołecznych strukturach PO puściły wszelkie hamulce

— dodał.

W Radzie Warszawy napluli mu w twarz”

Stankiewicz zauważył, że w ostatnim czasie jasno wydało się to, iż prezydent Warszawy i wiceszef KO Rafał Trzaskowski nie jest poważnie traktowany nawet przez struktury KO w stolicy.

Widać to było wyraźnie, gdy rok temu Trzaskowski próbował wprowadzić nocną prohibicję. Radni Platformy w Radzie Warszawy napluli mu w twarz, blokując tę decyzję. Musiał się cofnąć i wprowadzać zakazy stopniowo

— podkreślił.

Czy afera w Szpitalu Południowym zaszkodzi Platformie? W całej Polsce tak, a w Warszawie nie. Czyli jak zwykle

— konkludował dziennikarz.

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tkwl/newsweek.pl

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