„Nie ma co prowadzić wielkich dywagacji. Dla mnie to była przygotowana nieprofesjonalnie próba ataku na rząd. Nie wiem czy wywrotki rządu, ale ataku politycznego na rząd” - powiedział europoseł KO Bartosz Arłukowicz na antenie Radia ZET, odnosząc się do ujawnieniu przez portal Zero Krzysztofa Stanowskiego afery z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym.
Donald Tusk oraz koalicja 13 grudnia przeżywają ostatnio ciężkie chwile. Na jaw wychodzą kolejne skandale, które podkopują i tak mizerne zaufanie tak do szefa rządu, jak i konglomeratu partyjnego, którym zarządza. Ostatnio najgłośniej jest oczywiście o aferze z lekarzem-milionerem i kolejnym „złotym dzieckiem” Koalicji Obywatelskiej.
Czytaj także
Chodzi oczywiście o Dawida Kacprzyka (obecnie nie należy do KO) i aferę ze Szpitalem Południowym, gdzie pełnił ważną funkcję na tamtejszym SOR, choć nie miał do tego wymaganych kwalifikacji ani doświadczenia. Ponadto zarobił w rok 1,6 mln złotych, co wynikało z olbrzymiej liczby godzin, które „wypracował” w placówce medycznej.
Afera jest tak duża, że przedostała się także do bańki medialnej lewicowo-liberalnej strony i stała się ogólnopolska. Skandal został ujawniony za sprawą dziennikarzy portalu Zero, którzy co pewien czas ujawniają jego kolejne wątki.
Od samego początku afery, Tusk narzucił spin swojemu środowisku, które ma za zadanie atakować choćby sygnalistę ze Szpitla Południowego, doktora Emila Jędrzejewskiego. Należy przypomnieć, że Jędrzejewski po rozmowie z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero, został wezwany do prokuratury, gdzie odbyła się próba przesłuchania go bez pełnomocnika!
Czytaj także
Jeszcze bardziej absurdalne jest to, że Kacprzyk nie został wezwany na przesłuchanie. Działanie ekipy Tuska jest zatem nastawione na zamiecenie sprawy pod dywan, tak jak się to stało w przypadku afery pedofilskiej i zoofilskiej w Kłodzku.
„Próba ataku na rząd”
Jednym z tych, którzy stoją na pierwszej linii KO w tej sprawie jest Bartosz Arłukowicz. Były minister zdrowia co rusz raczy odbiorców kolejnymi absurdalnymi tezami… Tym razem podzielił się jedną z nich podczas programu w Radiu ZET.
Nie ma co prowadzić wielkich dywagacji. Dla mnie to była przygotowana nieprofesjonalnie próba ataku na rząd. Nie wiem czy wywrotki rządu, ale ataku politycznego na rząd. Kiedy złożę korelację z zablokowania domeny dotyczącej odwołania Rafała Trzaskowskiego i referendum z występami kolegów pana redaktora Krzysztofa Stanowskiego, którzy stają na czele komitetu referendalnego i słyszę samego Stanowskiego, który mówi, że właściwie jedynym sposobem, żeby rozwiązać ten problem, jest odwołanie Trzaskowskiego, a najlepiej Donalda Tuska, to świadczy o tym, że chłopaki przystąpili do grubej polityki
— powiedział europoseł KO.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763699-stanowski-chce-obalic-tuska-arlukowicz-w-oparach-absurdu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.