Dyskusja o aferze wokół Szpitala Południowego błyskawicznie przerodziła się w polityczne starcie. Były prezydent stawiał zarzuty byłemu premierowi, ale usłyszał wyjątkowo dotkliwą ripostę. „To teraz bardziej rozumiem, dlaczego pan przegrał tak błyskotliwie wybory na prezydenta” – odciął się Leszek Miller, uderzając na antenie Polsat News w Bronisława Komorowskiego.
Komorowski do Millera: Zniszczył pan reformę Buzka
Afera wokół Szpitala Południowego wywołała w programie „Prezydenci i Premierzy” na antenie Polsat News gorącą, a wręcz ostrą dyskusję o stanie ochrony zdrowia w Polsce. Do starcia doszło pomiędzy Bronisławem Komorowskim a Leszkiem Millerem. Były prezydent zarzucił byłemu premierowi, że próbuje sugerować osobistą odpowiedzialność Donalda Tuska za sytuację w Szpitalu Południowym.
Czy premier wiedział, gdzie jego koledzy się leczą, w jakim szpitalu? Jestem ciekaw, czy pan premier Miller kontrolował swoich ministrów, swoich członków klubu
— zapytał Komorowski Millera, dorzucając wtręty polityczne, choć bardzo osobiste.
Nie tylko zablokował pan, ale zniszczył reformę rządu Jerzego Buzka. Pan ją zniszczył i do dzisiaj nikt więcej się nie odważył w związku z tym podjąć wyzwania pod tytułem reforma, bo to jest zawsze politycznie trudne
— zwrócił się do byłego szefa rządu i byłego lidera SLD.
„Teraz bardziej rozumiem, dlaczego pan przegrał”
Miller nie pozostał dłużny w swojej ripoście.
Ja jestem zdumiony, że pan prezydent Komorowski trywializuje w ten sposób tę sprawę, bo tu chodzi o życie ludzkie
— odparł mocno były premier.
Ale panie premierze, wiedział pan czy nie wiedział, gdzie się leczą pańscy ludzie?
— wtrącił Komorowski.
Tu chodzi o to, czy potwierdzą się fakty, że wskutek błędów medycznych w tym szpitalu umierali ludzie. Być może dla pana to jest takie tam pstryk i wszystko. Dla mnie nie
— mówił dalej.
Ja uważam, że jeżeli ludzie zaczynają umierać, to po to jako podatnicy płacimy pieniądze pewnym grupom, które się tymi zajmują, że powinny się tym interesować i informować. Nie kto chodzi, a kto nie chodzi, mnie to nie interesuje, jak pan widzi, tylko dlaczego ludzie umierają i dlaczego ci, którzy pełnią ważne funkcje w tych szpitalach nie mają dostatecznych kwalifikacji. Ale rozumiem, że to są dla pana sprawy drugorzędne
— kąsał coraz mocniej Miller, przechodząc do dosadnej riposty.
No to teraz bardziej rozumiem, dlaczego pan przegrał tak błyskotliwie wybory na prezydenta, nie tak dawno jeszcze temu
— powiedział były premier.
To ciekawe, bo Leszek Miller do tej pory był znany ze swojej wielkiej sympatii (a wręcz zachwytu) do Donalda Tuska. Teraz były lider SLD mocno krytykuje obóz władzy w kontekście afery związanej z Warszawskim Szpitalem Południowym i lekarzem-milionerem z KO Dawidem Kacprzykiem.
olnk/Polsat News/X
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