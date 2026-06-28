W Juracie odbył się nieformalny szczyt prezydentów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Na zaproszenie prezydenta RP Karola Nawrockiego do Polski przyjechali prezydenci Litwy Gitanas Nausėda, Łotwy Edgars Rinkēvičs, Estonii Alar Karis i Rumunii Nicușor Dan.
O tym, że w sobotę w Juracie rozpoczął się nieformalny szczyt prezydentów z udziałem zaproszonych przez prezydenta Nawrockiego prezydentów - Litwy Gitanasa Nausedy, Łotwy Edgarsa Rinkevičsa, Estonii Alara Karisa i Rumunii Nicusora Dana - Kancelaria Prezydenta poinformowała na platformie X.
Zaproszeni goście zwiedzili Port Wojenny w Gdyni, a za chwilę ważne rozmowy w rezydencji Prezydenta RP w Juracie
— informowała po południu KPRP.
Natomiast w sobotę późnym wieczorem KPRP poinformowała, że podczas szczytu „omówiono wspólne stanowiska przed szczytem NATO w Ankarze”.
W trakcie prowadzonych rozmów ustalono priorytety współpracy regionalnej oraz w zakresie bezpieczeństwa basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego, a także dyskutowano kluczowe kwestie w relacjach transatlantyckich
— przekazała.
Prezydenci są aktywnymi uczestnikami dyskusji w ramach formatów Bukareszteńskiej 9 i Inicjatywy Trójmorza
— przypomniała Kancelaria Prezydenta w wieczornym wpisie.
O tym pisała zagranica
Przed tym spotkaniem bałtycka agencja prasowa BNS, powołując się na kancelarię prezydenta Estonii, napisała, że prezydenci Polski, Rumunii i państw bałtyckich będą omawiać kwestie związane z bezpieczeństwem, w tym zbliżający się szczyt NATO w Ankarze, wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu, rozwój europejskich zdolności obronnych oraz współpracę transatlantycką.
BNS dodała, że poruszona ma zostać również sprawa dalszego wsparcia dla Ukrainy i rozwoju regionalnej infrastruktury energetycznej i transportowej. Agencja zaznaczyła także, że spotkanie jest częścią obchodów 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.
Kancelaria rumuńskiego prezydenta zapowiadała, że przywódcy w Juracie będą też rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej i stojących przed nią wyzwaniach - uzupełniła rumuńska agencja Agerpres.
Z kolei prezydent Litwy Gitanas Nauseda do sobotniego spotkania w Juracie nawiązał w piątek w programie informacyjnym telewizji LNK. W rozmowie zadeklarował, że jest gotów pośredniczyć w dialogu między Polską i Ukrainą, jeśli obie strony wyrażą taką wolę. W ocenie Nausedy Litwa mogłaby odegrać rolę pośrednika, gdyż utrzymuje bardzo dobre stosunki zarówno z Ukrainą, jak i z Polską.
Nauseda podkreślił, że w letniej rezydencji polskiego prezydenta będzie wraz z innymi przywódcami.
W nieformalnej atmosferze porozmawiamy również o tej kwestii, która jest dla mnie niezwykle ważna
— powiedział litewski przywódca.
Zaznaczył również, że chciałby usłyszeć więcej od Nawrockiego na temat źródeł obecnego konfliktu i możliwości jego zażegnania. Ocenił, że podczas konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy premierka Ukrainy Julia Swyrydenko sygnalizowała gotowość Kijowa do złagodzenia napięć.
Przeszłość jest ważna, ale jeszcze ważniejsza jest teraźniejszość, zwłaszcza gdy trwa brutalna rosyjska wojna przeciwko Ukrainie
— stwierdził Nauseda.
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olnk/PAP/prezydent.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763677-nawrocki-zgromadzil-liderow-regionu-zobacz-zdjecia-z-juraty
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