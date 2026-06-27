W dzisiejszym |Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 goście poruszali m.in. najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia w kraju, czyli aferę Warszawskiego Szpitala Południowego, która budzi coraz większy popłoch w szeregach władz KO. „To jest wtyczka, która po prostu jest wkładana na różne odcinki prawdopodobnie po to, żeby był przez niego przepływ partyjny do wyciągania usług, świadczeń lub przepuszczania pieniędzy” - mówiła Marzena Nykiel (wPolityce.pl, wPolsce24) o Dawidzie Kacprzyku, b. lekarzu Szpitala Południowego oraz polityka Koalicji Obywatelskiej.
Nykiel: To polityczna wtyczka Trzaskowskiego
Jak przypomniał prowadzący program, Jacek Karnowski, red. naczelny wPolsce24, Dawid Kacprzyk był radnym w Ursusie z koalicji Obywatelskiej i szefem młodzieżówki Platformy, który był w bezpośrednim kontakcie z Rafałem Trzaskowskim. …
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