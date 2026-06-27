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"Salon Dziennikarski". Brak przesłuchania Kacprzyka? "Czas na mataczenie"

  • Polityka
  • opublikowano:
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria
Dawid Kacprzyk / autor: Fratria

W dzisiejszym |Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 goście poruszali m.in. najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia w kraju, czyli aferę Warszawskiego Szpitala Południowego, która budzi coraz większy popłoch w szeregach władz KO. „To jest wtyczka, która po prostu jest wkładana na różne odcinki prawdopodobnie po to, żeby był przez niego przepływ partyjny do wyciągania usług, świadczeń lub przepuszczania pieniędzy” - mówiła Marzena Nykiel (wPolityce.pl, wPolsce24) o Dawidzie Kacprzyku, b. lekarzu Szpitala Południowego oraz polityka Koalicji Obywatelskiej.

Nykiel: To polityczna wtyczka Trzaskowskiego

Jak przypomniał prowadzący program, Jacek Karnowski, red. naczelny wPolsce24, Dawid Kacprzyk był radnym w Ursusie z koalicji Obywatelskiej i szefem młodzieżówki Platformy, który był w bezpośrednim kontakcie z Rafałem Trzaskowskim. …

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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