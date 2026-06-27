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Prof. Matczak spełnił swoje marzenie! Wszystko stało się na Torwarze. "Teraz już mogę umierać"

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Matczak / autor: Fratria
Marcin Matczak / autor: Fratria

Prawnik prof. Marcin Matczak podczas Kongresu Zero na warszawskim Torwarze spełnił swoje marzenie. Matczak, który wystąpił podczas jednego z paneli tej imprezy, na samym początku wystąpił z prośbą do uczestników wydarzenia. „Teraz już mogę umierać” - zaznaczył, gdy zebrani pozytywnie odpowiedzieli na jego prośbę.

Prof. Matczak postanowił konkurować… ze swoim synem, Michałem Matczakiem, który powszechnie znany jest jako raper „Mata”. W tym celu zwrócił się do zebranych na warszawskim Torwarze.

Dzień dobry państwu. Przepraszam, zacznę od czegoś innego, dlatego że jak państwo wiedzą, ja w Kanale Zero prowadzę między innymi program o ojcostwie, gdzie ostatnio mówiłem o tym, że ojcowie nie powinni konkurować ze swoimi synami, ale ponieważ mój syn występował na tej scenie, to chcę zrealizować swoje marzenie, które zawsze miałem i chcę rozpocząć od - zawsze to chciałem zrobić- od takiego hasła: „Torwar, zróbcie wielki hałas”

— zwrócił się do publiczności prof. Matczak, a ta spełniła prośbę Matczaka i na Torwarze zrobiło się głośno.

Teraz już mogę umierać”

Teraz już mogę umierać, bo zawsze on tutaj występował, gdzieś jednak jakaś tam chyba myśl o konkurencji we mnie zawsze pozostawała

— podsumował całą sytuację prof. Matczak.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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