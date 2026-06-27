Tusk się załamie! Tak "pozdrowili" go kibice Lechii Gdańsk

Wczoraj w Gdańsku miał miejsce spontaniczny protest kibiców Lechii Gdańsk przeciwko masowej migracji. Przed Dworem Artusa kibice skandowali m.in. hasło, które zaboli premiera Donalda Tuska.
Powszechnie wiadomo, że Donald Tusk jest kibicem Lechii Gdańsk, podobnie zresztą jak obecny prezydent Karol Nawrocki. O ile jednak kibice gdańskiego klubu dawali dowody symaptii wobec obecnej głowy państwa, to wobec aktualnego premiera - wręcz przeciwnie.
Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii
— taki transparent z wizerunkiem Karola Nawrockiego wywiesili kibice Lechii Gdańsk podczas meczu z Motorem Lublin w sierpniu ubiegłego roku. To było jasne nawiązanie do transparentu kibiców gdańskiego klubu z 2011 roku, gdy wywieszone przez nich hasło z wyraźną podobizną Donalda Tuska brzmiało: „Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii!”.
Kibce Lechii Gdańsk „pozdrowili” Tuska
Teraz kibice Lechii Gdańsk znów dali wyraz swojego braku sympatii wobec Donalda Tuska.
Panie premierze Donaldzie Tusku, kibice Lechii Gdańsk pana pozdrawiają wprost sprzed Dworu Artusa…
— napisał na X dziennikarz portalu wbijamszpile.pl Maciej Naskręt.
A jakie hasło skandowali kibice? To doskonale znane z 2011 roku, gdy kibice protestowali przeciwko zamykaniu stadionów za ówczesnego rządu Donalda Tuska.
Donald matole, twój rząd obalą kibole!
— skandowali kibice Lechii Gdańsk.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763653-tusk-sie-zalamie-tak-pozdrowili-go-kibice-lechii-gdansk
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