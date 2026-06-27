Pomówiła żonę Kurskiego ws. porodu. Wicha z Lewicy się kaja

  • Polityka
  • opublikowano:
Joanna Wicha podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: Fratria
Joanna Wicha podczas konferencji prasowej w Sejmie / autor: Fratria

Joanna Wicha z Lewicy przeprosiła Joannę Kurską za to, że pomówiła ją i jej męża ws. zamknięcia porodówki na Szaserów. „Przedwczoraj na antenie Polsat News powtórzyłam informację, która krążyła w mediach i nie sprawdziłam jej przed wypowiedzeniem. To mój obowiązek i go zaniedbałam […] Pani Joanno, przepraszam bardzo!” - czytamy we wpisie Wichy na portalu X.

Poseł Joanna Wicha z Lewicy była gościem „Debaty Gozdyry” na antenie Polsat News. Tematem był oczywiście skandal ze Szpitalem Południowym i Dawidem Kacprzykiem. W pewnym momencie dyskusji Wicha postanowiła bronić patologii rządu koalicji 13 grudnia poprzez atak. Oczywiście użyła do tego słynnego argumentu, że „za czasów PiS”. Powiedziała na antenie nieprawdę o małżonce Jacka Kurskiego…

Pan Kurski nie zamknął całego położnictwa, żeby jego żona urodziła. Nie zamknął na Szaserów? Nie zamknął? Zamknął

— stwierdziła Wicha.

Nie wiem, pierwszy raz słyszę

— odpowiedział obecny w studio Grzegorz Puda z PiS.

A ja wiem

— skwitowała Wicha.

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Nie rodziłam w szpitalu przy Szaserów”

Do zarzutów odniosła się sama zainteresowana.

Nie mogę uwierzyć, że można tak kłamać. Miesiąc temu usłyszałam, że Zbyszek Ziobro u nas mieszka, dziś, że mój Mąż zamknął jakiś oddział w szpitalu przy Szaserów

— czytamy we wpisie Joanny Kurskiej na Facebooku.

Nie wiem, co się z tymi ludźmi dzieje, ale to jakiś jest odlot totalny. Jakaś baba, nie wiem kto to jest Joanna Wicha, ale chyba bardzo pali się koło d…bo postanowiła nas zaatakować. Sprawdzam i nie wierzę, to ma być przewodnicząca podkomisji zdrowia publicznego!? Słuchaj Joanno Wicho kłamczucho: nie rodziłam w szpitalu przy Szaserów, leżałam na oddziale razem z 20 innymi pacjentkami, korzystałam ze wspólnej lodówki na korytarzu, tak wyglądał mój salonik VIP. Rodziłam w szczycie pandemii w szpitalu covidowym i mój mąż nie zamknął połowy oddziału Więc nie kłam, bo spotkamy się zaraz w sądzie. Pochodzę z rodziny lekarskiej i wiem, co to etyka, ona obowiązuje też pielęgniarki

— dodał Kurska.

Na koniec odniosła się do skandalu z Kacprzykiem.

Nic nie przykryje waszej ohydnej afery w szpitalu południowym. Rozumiem, że jako przewodnicząca podkomisji zdrowia jesteś Joanno Wicho za tę aferę Platformy współodpowiedzialna i dlatego próbujesz atakować na oślep. Może wyjaśnisz nam Joanno Wicho przewodnicząca podkomisji i wiceprzewodnicząca komisji zdrowia, czy kasa leci z dwóch źródeł za to samo? To zupełnie jak u Kacprzyka; miał się chłopak od kogo uczyć

Pani Joanno, przepraszam bardzo!”

Wicha zamieściła na portalu X sprostowanie i przeprosiny:

Popełniłam błąd i przepraszam.

Przedwczoraj na antenie Polsat News powtórzyłam informację, która krążyła w mediach i nie sprawdziłam jej przed wypowiedzeniem. To mój obowiązek i go zaniedbałam.

Joanna Kurska dziś sama opisała, jak wyglądał jej poród. Sala z 20 pacjentkami, wspólna lodówka na korytarzu. Żaden oddział nie był zamknięty dla innych pacjentek. To, co ja powiedziałam, było nieprawdą.

Pani Joanno, przepraszam bardzo!

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