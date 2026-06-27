Dziennikarz Kanału Zero Grzegorz Sroczyński w audycji „Sabat symetrystów” (radio TOK FM) w programie podsumował skandaliczne zachowanie premiera Donalda Tuska, który uderzał w lekarza-sygnalistę w sprawie afery w Szpitalu Południowym, a jednocześnie sam w kampanii wyborczej za wiarygodna podawał relację patocelebryty Jacka Murańskiego, gdyż uderzała ona w Karola Nawrockiego.
Dzban tygodnia dla premiera Donalda Tuska za skandaliczne wypowiedzi, a właściwie za skandaliczne wpisy na temat wiarygodności sygnalisty w aferze szpitalnej chirurga Emila Jędrzejewskiego. To jest dokładnie to, co nasi uśmiechnięci demokraci zarzucali Ziobrze Kaczyńskiemu PiS-owi, a teraz robią dokładnie to samo
— powiedział na antenie TOK FM Grzegorz Sroczyński. W audycji brała udział także dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.
Premier publicznie na Twitterze wydaje instrukcje prokuraturze, zastrasza de facto świadka pisząc, że wiarygodność Jędrzejewskiego chirurga Jędrzejewskiego wydaje się wątpliwa, a odpowiedzialni za pomówienia nie pozostaną bezkarni. Donaldowi Tuskowi warto przypomnieć, że kiedy niejaki Murański, postać znana, był przydatny jako pałka na Nawrockiego, wtedy Tusk nie miał żadnych skrupułów, żeby jego kłamstwa rozpowszechniać w telewizji. No i naprawdę wstyd dla wszystkich dziennikarzy, komentatorów, którzy wrzeszczeli, kiedy takie gangsterskie metody uciszania świadków stosowali politycy PiS-u, a jak to robi Giertychem z Arłukowiczem to siedzicie cicho. Nie jesteście dziennikarzami, jesteście kibicami jednej ze stron plemiennej wojny
— dodał Sroczyński, odnosząc się do dziennikarzy, którzy nie reagują oburzeniem na uciszanie przez polityków KO sygnalisty, który alarmował już w ubiegłym roku prezydenta Warszawy i wiceszefa KO Rafała Trzaskowskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
„Absolutny brak nadzoru”
Agnieszka Gozdyra po wypowiedzi Sroczyńskiego stwierdziła, że w KO wciąż nie zdają sobie sprawy ze skali problemu i tego, co się dzieje w sprawie afery w Szpitalu Południowym.
Mam takie poczucie, że w samym rządzie nie do końca wiedzą, co się dzieje i to jest podstawowy problem, który nakłada się na inne problemy. (…) To jest jeden poziom tej historii, czyli absolutny brak nadzoru [nad działanością Dawida Kacprzyka w Szpitalu Południowym - przyp. red.]
— mówiła Gozdyra.
tkwl/X/TOK FM
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