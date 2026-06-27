Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pochwaliła się w mediach społecznościowych czerwono-białym paskiem na świadectwie swojego syna: „Jest pasek i są lody, a nawet dwa”. Do zamieszczonego przez minister zdjęcia odniósł się poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, który zauważył, że ułożenie dokumentu odbiega od wytycznych: „Dokument jest zatem nieważny”. Kolejny kamyk do ogródka szefowej MEN Barbary Nowackiej?
Niedawno Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak interweniowała w sprawie „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie, która od bardzo wielu lat w dzień zakończenia roku szkolnego nagradza dzieci z wybitnymi wynikami w nauce, czyli ze świadectwem z czerwonym paskiem, darmową porcją lodów. Ta akcja nie spodobała się RPD, która wysłała pismo do właścicieli lodziarni „z prośbą o zaprzestanie tej inicjatywy”. To zachowanie RPD wywołało powszechne oburzenie społeczne, a w reakcji na tę sytuację Telewizja wPolsce24 kupowała lody dzieciom w Pszczynie, które uzyskały świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
Z kolei prezydent Karol Nawrocki pochwalił się na platformie X, że jego syn Antoni ukończył rok szkolny z wybitnymi wynikami - uzyskał świadectwo z biało-czerwonym paskiem.
„Dokument jest zatem nieważny”
Czerwonym biało-czerwonym paskiem swojego dziecka pochwaliła się również Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Przy okazji postanowiła odnieść się do RPD.
Jest pasek i są lody, a nawet dwa:)
— napisała na portalu X dołączając zdjęcie wyróżnionego świadectwa.
Marcin Józefaciuk postanowił skomentować świadectwo, które widnieje na fotografii.
Pani przewodnicząca - sorry bardzo, ale pasek jest biało -czerwony a nie czerwono-biały no i znajduje się, wg. rozporządzenia, po lewej stronie dokumentu.
Co wy za dokument trzymacie, lub kto wam robi grafikę na media…..
Masakra normalnie
— skomentował.
Szanowny Panie Pośle faktycznie świadectwo jest niezgodne z rozporządzeniem. Ale jest jak najbardziej oryginalne. Otrzymał je dzisiaj mój syn - w publicznym liceum warszawskim
— odpowiedziała minister w rządzie koalicji 13 grudnia.
Dokument jest zatem nieważny
— stwierdził poseł niezrzeszony.
Odpowiem Pana słowami. Masakra. Trochę śmieszno i trochę straszno
— napisała Pełczyńska-Nałęcz.
Spokojnie -bąbel promowany z wyróżnieniem uchwałą Rady Pedagogicznej. Ale warto w poniedziałek zażądać wymiamy świadectwa - pomimo tego, że tylko promocyjne.
Od lat zabiegam o to, aby świadectwa promocyjne zniknęły z obiegu. Nie mają sensu. Ale niestety jest to regulowane rozporządzeniem a nie ustawą
— skwitował Józefaciuk.
xyz/wPolityce/X
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