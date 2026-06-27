Kacprzyk kontra Nawrocki. Lekarz-milioner pytał o opioidy

Panie Nawrocki a gdzie opioid – pytał przyszłego prezydenta młody lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Internauci przypominają skandaliczne zdarzenie z zeszłorocznej kampanii wyborczej. W świetle doniesień o szpitalnym układzie, w który zaangażowany był Kacprzyk, jego ówczesne słowa są jeszcze bardziej znamienne.
W czasie kampanii wyborczej pojawił się wątek związany z narkotykami. Ówczesny kandydat Karol Nawrocki podczas jednej z debat zażył saszetkę z nikotyną. To całkowicie legalny produkt, działający podobnie jak papieros. Nawrocki natychmiast wyjaśnił całą sprawę, podkreślając, że nie zachęca nikogo, by korzystał z tej używki. Nie powstrzymało to jednak fali brutalnych ataków ze strony rządzących i sprzyjających im mediów. Wprost lub pośrednio oskarżali oni kandydata prawicy o… zażywanie narkotyków.
Nawrocki zrobił test a Trzaskowski nie
By przeciąć idiotyczne spekulacje Karol Nawrocki poddał się testom na obecność narkotyków w organizmie. Wykazały one, rzecz jasna, że kandydat jest całkowicie „czysty”. Nawrocki wezwał do tego samego Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy żadnych testów jednak nie wykonał.
Kacprzyk pyta kandydata prawicy
Wtedy do akcji wkroczył bardzo aktywnie uczestniczący w kampanii Trzaskowskiego Dawid Kacprzyk.
Panie NawrockiKn a gdzie opioid?
— zapytał na X.
Ostatnio dużo słyszymy i widzimy w szpitalach pacjentów po nadużyciu fentanylu, który można przyjmować właśnie doustnie. Ktoś chyba zapomniał o najważniejszym narkotyku…
— dodał.
Czego dowodzi ta sytuacja?
Knajacki atak został właśnie przypomniany przez internautów. Dowodzi on co najmniej dwóch rzeczy: wyjątkowo niskiego poziomu kultury Dawida Kacprzyka a także jego bezwarunkowego zaangażowania w kampanię Trzaskowskiego, także w jej najbrudniejsze elementy.
Lekarz-milioner i salonik VIP w szpitalu
Dawid Kacprzyk, wieloletni szef Nowej Generacji, czyli młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, dał się poznać całej Polsce jako lekarz-milioner i organizator saloniku VIP na SOR w Szpitalu Południowym. W warszawskiej lecznicy i trzech innych publicznych placówkach medycznych Kacprzyk zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych. Miał on także zorganizować system przyjmowania na SOR polityków KO – według doniesień mediów nie czekali oni w kolejce, oferowano im szerszy od standardowego pakiet badań a na wizytę oczekiwali w luksusowo urządzonym pokoju.
Po wybuchu afery Dawid Kacprzyk stracił pracę w Szpitalu Południowym, oddał też legitymację partii Donalda Tuska.
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łw/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763637-kacprzyk-kontra-nawrocki-lekarz-milioner-pytal-o-opioidy
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