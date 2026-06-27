Szokujące informacje o TVP w likwidacji. Nowe zakupy za grube miliony złotych

  • Polityka
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TVP / autor: Fratria
TVP / autor: Fratria

W Telewizji Polskiej w likwidacji właśnie jest rozstrzygany przetarg na 110 samochodów” - ujawnił wPolsce24 Jacek Kurski we wPolsce24. „Niech mi ktoś powie, w jaki sposób do likwidacji firmy służy zakup 110 samochodów” - nie krył zaskoczenia były prezes TVP.

Czy nowe auta są potrzebne?

Według informacji Kurskiego „pierwotna specyfikacja przetargu miała opiewać na 13 milionów złotych.

Teraz w wyniku procedowania skoczyła do 20 mln złotych

— podkreślił gość programu „Pytania o Polskę” w Telewizji wPolsce24.

Prowadząca program, Małgorzata Gałka, przypomniała, że w 2022 r. TVP uzupełniała flotę samochodów.

Oczywiście. Te samochody są do niczego niepotrzebne, a są wbrew regułom likwidacji. Za 20 milionów złotych można na prawdę zrobić 40 tysięcy kolonoskopii, a bez znieczulenia nawet jeszcze więcej

— ocenił Jacek Kurski.

Jak czytamy w portalu wPolsce24.tv, za każde z zakupionych aut TVP w likwidacji ma zapłacić średnio 180 tys. złotych. Mają to być fabrycznie nowe pojazdy.

Czy spółka w likwidacji może kupować nowe samochody?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka znajdująca się w likwidacji nie powinna rozpoczynać nowej działalności gospodarczej. Zadaniem likwidatora jest przede wszystkim zakończenie działalności przedsiębiorstwa, a nie podejmowanie nowych przedsięwzięć.

Do podstawowych obowiązków likwidatora należą:

— zakończenie bieżących spraw spółki,

— ściągnięcie należności,

— spłata zobowiązań,

— sprzedaż majątku i zakończenie procesu likwidacji.

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SC/wPolsce24.tv

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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