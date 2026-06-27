„W Telewizji Polskiej w likwidacji właśnie jest rozstrzygany przetarg na 110 samochodów” - ujawnił wPolsce24 Jacek Kurski we wPolsce24. „Niech mi ktoś powie, w jaki sposób do likwidacji firmy służy zakup 110 samochodów” - nie krył zaskoczenia były prezes TVP.
Czy nowe auta są potrzebne?
Według informacji Kurskiego „pierwotna specyfikacja przetargu miała opiewać na 13 milionów złotych.
Teraz w wyniku procedowania skoczyła do 20 mln złotych
— podkreślił gość programu „Pytania o Polskę” w Telewizji wPolsce24.
Prowadząca program, Małgorzata Gałka, przypomniała, że w 2022 r. TVP uzupełniała flotę samochodów.
Oczywiście. Te samochody są do niczego niepotrzebne, a są wbrew regułom likwidacji. Za 20 milionów złotych można na prawdę zrobić 40 tysięcy kolonoskopii, a bez znieczulenia nawet jeszcze więcej
— ocenił Jacek Kurski.
Jak czytamy w portalu wPolsce24.tv, za każde z zakupionych aut TVP w likwidacji ma zapłacić średnio 180 tys. złotych. Mają to być fabrycznie nowe pojazdy.
Czy spółka w likwidacji może kupować nowe samochody?
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych spółka znajdująca się w likwidacji nie powinna rozpoczynać nowej działalności gospodarczej. Zadaniem likwidatora jest przede wszystkim zakończenie działalności przedsiębiorstwa, a nie podejmowanie nowych przedsięwzięć.
Do podstawowych obowiązków likwidatora należą:
— zakończenie bieżących spraw spółki,
— ściągnięcie należności,
— spłata zobowiązań,
— sprzedaż majątku i zakończenie procesu likwidacji.
SC/wPolsce24.tv
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763634-szokujace-informacje-z-tvp-w-likwidacji-zakupy-za-grube-miliony
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