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Milionowa faktura, Stanowski i Mentzen! "Co tu się dzieje?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Stanowski oraz wpis Sławomira Mentzena z portalu X / autor: Fratria/X-Sławomir Mentzen
Krzysztof Stanowski oraz wpis Sławomira Mentzena z portalu X / autor: Fratria/X-Sławomir Mentzen

Krzysztof Stanowski oraz Sławomir Mentzen padli ofiarą prowokacji? Założyciel Kanału Zero opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie faktury na kilka milionów złotych, według której dziennikarz oraz lider Konfederacji są nabywcami usługi. „NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY” - napisał Stanowski na portalu X.

Krzysztof Stanowski podzielił się bardzo interesującą informacją. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, że w KSeF pojawiła się faktura opiewająca na ponad 4 miliony złotych, według której założyciel Kanału Zero oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen są nabywcami usługi od tajemniczego Mikołaja Rygusa.

NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY. W KSeF pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych łącząca nas ze Sławomirem Mentzenem. Oznaczona jako zapłacona. Zadzwoniliśmy do tego człowieka, a on nie zgodził się wycofać tej faktury. I powiedział, że jest zapłacona. Co tu się dzieje?

— czytamy we wpisie Stanowskiego na portalu X.

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No dobra, któremu medium spaliliśmy temat? Gdzie to miało „wypłynąć”? Czy może medium wybrane do zwodowania tej historii jeszcze o tym nie wie?

— dopytał dziennikarz.

Pod wpisem Stanowskiego komentarz pozostawił również Mentzen.

Też dostałem :)

— napisał.

Zbyt grubymi nićmi szyte”

Do sprawy odnieśli się znani polscy dziennikarze.

Do spodu!” Tak?

— zapytała Joanna Pinkwart z Kanału Zero.

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Kimkolwiek jest wystawca Mikołaj Rygus, to zgodnie z prawem (z art. 62 § 2 KKS, 270a § 1 KK, 271a § 1 KK) grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie czeka go zapłata ok. 805 tys. zł VAT + wysokie odsetki za zwłokę.

Słup?

— skomentował Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.

Zbyt grubymi nićmi szyte. Zbyt prostackie. W oszustwach też liczy się jednak pewne wyrafinowanie…

— oceniła Burzynska Agnieszka.

Sprawa jest o tyle zastanawiająca, że Stanowski stał się cierniem w boku rządu koalicji 13 grudnia. To za sprawą śledztw dziennikarzy z jego medium na jaw wyszła gigantyczna afera z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym, która coraz częściej określana jest mianem „Ośmiorniczek 2.0”.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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