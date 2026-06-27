Milionowa faktura, Stanowski i Mentzen! "Co tu się dzieje?"

Krzysztof Stanowski oraz Sławomir Mentzen padli ofiarą prowokacji? Założyciel Kanału Zero opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie faktury na kilka milionów złotych, według której dziennikarz oraz lider Konfederacji są nabywcami usługi. „NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY” - napisał Stanowski na portalu X.
Krzysztof Stanowski podzielił się bardzo interesującą informacją. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnił, że w KSeF pojawiła się faktura opiewająca na ponad 4 miliony złotych, według której założyciel Kanału Zero oraz lider Konfederacji Sławomir Mentzen są nabywcami usługi od tajemniczego Mikołaja Rygusa.
NA TAKIE PROWOKACJE TO SIĘ NIE DAMY. W KSeF pojawiła się faktura na ponad 4 miliony złotych łącząca nas ze Sławomirem Mentzenem. Oznaczona jako zapłacona. Zadzwoniliśmy do tego człowieka, a on nie zgodził się wycofać tej faktury. I powiedział, że jest zapłacona. Co tu się dzieje?
— czytamy we wpisie Stanowskiego na portalu X.
No dobra, któremu medium spaliliśmy temat? Gdzie to miało „wypłynąć”? Czy może medium wybrane do zwodowania tej historii jeszcze o tym nie wie?
— dopytał dziennikarz.
Pod wpisem Stanowskiego komentarz pozostawił również Mentzen.
Też dostałem :)
— napisał.
„Zbyt grubymi nićmi szyte”
Do sprawy odnieśli się znani polscy dziennikarze.
„Do spodu!” Tak?
— zapytała Joanna Pinkwart z Kanału Zero.
Kimkolwiek jest wystawca Mikołaj Rygus, to zgodnie z prawem (z art. 62 § 2 KKS, 270a § 1 KK, 271a § 1 KK) grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie czeka go zapłata ok. 805 tys. zł VAT + wysokie odsetki za zwłokę.
Słup?
— skomentował Samuel Pereira z Telewizji wPolsce24.
Zbyt grubymi nićmi szyte. Zbyt prostackie. W oszustwach też liczy się jednak pewne wyrafinowanie…
— oceniła Burzynska Agnieszka.
Sprawa jest o tyle zastanawiająca, że Stanowski stał się cierniem w boku rządu koalicji 13 grudnia. To za sprawą śledztw dziennikarzy z jego medium na jaw wyszła gigantyczna afera z Dawidem Kacprzykiem i Szpitalem Południowym, która coraz częściej określana jest mianem „Ośmiorniczek 2.0”.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763627-milionowa-faktura-stanowski-i-mentzen-co-tu-sie-dzieje
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