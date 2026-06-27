Klementyna Suchanow przy okazji swojej obecności na międzynarodowym forum dziennikarzy postanowiła zaczepić Krzysztofa Stanowskiego i Patryka Słowika. W mediach społecznościowych ogłosiła, że poszukiwała ich nawet w… „kiblu”.
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Suchanow i Stanowski są w konflikcie od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że aktywistka sugerowała w mediach społecznościowych, że Stanowski może realizować rosyjskie interesy.
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Teraz przy okazji swojej obecności na forum dziennikarzy organizowanym przez Deutsche Welle, Suchanow postanowiła ponownie zaczepić założyciela Kanału Zero, a także Słowika.
szukałam sławnych dziennikarzy polskich Krzysztofa Stanowskiego i Patryka Słowika na międzynarodowym forum dziennikarzy @DeutscheWelle (takie niem. BBC) - ani na sali, ani na stołówce, ani w kiblu ich nie znalazłam. może dlatego, że tematem były zagrożenia dla demokracji: populizmy, autorytaryzmy, śmierć dziennikarzy na wojnie itp. moja relacja ze spotkań - m. in. o Węgrzech, wkrótce
— napisała Suchanow.
To pani już nie biega po Moskwie? Teraz odcinek niemiecki?
— zapytał założyciel Kanału ZERO.
to jest odcinek o przyzwoitości. taka praca, se czasem trzeba tu, czasem tam. Ale zaraz, zaraz, miałeś zdaje się film pochwalny o Rosji? za to mój materiał z Moskwy był trochę inny - To jest wojna
— odpowiedziała.
Weszła pani do męskiego kibla?
— zapytał dziennikarz Paweł Figurski.
a gdzie indziej szukać Stanowskiego? ok, to był żart - nie wiem, czy Pan zauważył - ten materiał jest prześmiewczy
— tłumaczyła się aktywistka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763624-suchanow-stanowski-i-poszukiwania-w-kiblu
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