Suchanow, Stanowski i poszukiwania w "kiblu". Wielkie chwile dziennikarstwa aktywistki

  • Polityka
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Klementyna Suchanow / autor: Fratria
Klementyna Suchanow / autor: Fratria

Klementyna Suchanow przy okazji swojej obecności na międzynarodowym forum dziennikarzy postanowiła zaczepić Krzysztofa Stanowskiego i Patryka Słowika. W mediach społecznościowych ogłosiła, że poszukiwała ich nawet w… „kiblu”.

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Suchanow i Stanowski są w konflikcie od dłuższego czasu. Przypomnijmy, że aktywistka sugerowała w mediach społecznościowych, że Stanowski może realizować rosyjskie interesy.

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Teraz przy okazji swojej obecności na forum dziennikarzy organizowanym przez Deutsche Welle, Suchanow postanowiła ponownie zaczepić założyciela Kanału Zero, a także Słowika.

szukałam sławnych dziennikarzy polskich Krzysztofa Stanowskiego i Patryka Słowika na międzynarodowym forum dziennikarzy @DeutscheWelle (takie niem. BBC) - ani na sali, ani na stołówce, ani w kiblu ich nie znalazłam. może dlatego, że tematem były zagrożenia dla demokracji: populizmy, autorytaryzmy, śmierć dziennikarzy na wojnie itp. moja relacja ze spotkań - m. in. o Węgrzech, wkrótce

— napisała Suchanow.

To pani już nie biega po Moskwie? Teraz odcinek niemiecki?

— zapytał założyciel Kanału ZERO.

to jest odcinek o przyzwoitości. taka praca, se czasem trzeba tu, czasem tam. Ale zaraz, zaraz, miałeś zdaje się film pochwalny o Rosji? za to mój materiał z Moskwy był trochę inny - To jest wojna

— odpowiedziała.

Weszła pani do męskiego kibla?

— zapytał dziennikarz Paweł Figurski.

a gdzie indziej szukać Stanowskiego? ok, to był żart - nie wiem, czy Pan zauważył - ten materiał jest prześmiewczy

— tłumaczyła się aktywistka.

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kk/X

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Zespół wPolityce.pl

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