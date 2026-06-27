Do małego spięcia doszło na portalu X między Januszem Korwin-Mikke i Romanem Giertychem. Były europoseł zamieścił zdjęcie mecenasa z momentu, gdy ten zabierany był przez pogotowie po tym, jak miał zemdleć po wkroczeniu CBA do jego posiadłości w 2020 r. Opis jaki Korwin-Mikke dodał do zdjęcia zezłościł obecnego posła Koalicji Obywatelskiej.
W swoim wpisie Korwin-Mikke nawiązał do kuriozalnej wypowiedzi europosła KO Bartosza Arłukowicza. Polityk, który był gościem Kanału ZERO, pytany był o aferę w Warszawskim Szpitalu Południowym. Arłukowicz w zaskakujący sposób odpowiedział na pytanie dziennikarza o wykonywanie osobom zmarłym tomografii komputerowej, do czego miało dochodzić w Szpitalu Południowym.
Tutanchamon miał robioną tomografię i dość dawno umarł, nie?
— powiedział.
Korwin-Mikke nawiązując do tej wypowiedzi, dołączył zdjęcie Giertycha zabieranego przez karetkę.
Egipska mumia jest właśnie przewożona na tomografię do Szpitala Południowego w Warszawie
— napisał Korwin-Mikke.
Ten wpis zezłościł mecenasa, który w odpowiedzi przekonywał, że w tamtym czasie „był bliski zgonu”.
Śmieszy Pana mój widok podczas zapaści ciśnieniowej? Jak dojechałem do szpitala to miałem ciśnienie 287/150. W jednym ma Pan rację. Byłem wówczas bliski zgonu. Według lekarzy minuty dzieliły mnie od śmierci. Dodam, że taki przełom ciśnienia zdarzył mi się w życiu tylko raz i z pewnością nie można go tłumaczyć jedynie naturalnym stresem. Przeżyłem tylko dlatego, że według lekarzy nie miałem żadnej słabej tętnicy czy żyły w mózgu. Jedna słaba oznaczałaby wylew. Znam Pana od roku 1991, kiedy startowałem z list UPR. Nigdy nie sądziłem, że Pana skretynienie dojdzie do takiego poziomu, że będzie Pana śmieszył widok kogoś w poważnym stanie w karetce. Tylko zwykłego prymitywa i przygłupa może coś takiego bawić. Przykro obserwować Pański intelektualny upadek
— odpowiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.
Wpis mecenasa nie pozostał bez odpowiedzi ze strony byłego europosła.
No cóż, pozostaje mi tylko życzyć Panu, żeby przyszłoroczne rozliczenia po utracie władzy okazały się dla Pana mniej dotkliwe, niż z czasów na załączonym obrazku
— odparł były europoseł.
kk/X/wPolityce
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763620-korwin-mikke-rozzloscil-swoim-wpisem-giertycha
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