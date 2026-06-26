Przewodnicząca Polski 2050 i minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z red. Jakubem Wiechem wyemitowanej na jego kanale na platformie YouTube, wprost zasugerowała, że Polacy nie chcą już rządu Donalda Tuska! Jest to wyjątkowo szokujące, ponieważ sama wciąż jest ministrem w tym rządzie i liderką jednej z partii, które tworzą obecną koalicję rządzącą.
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ostro punktowała rząd Donalda Tuska, w którym sama jest ministrem.
Czy Polacy chcą 5. rząd Donalda Tuska? Zostawiam to pytanie. Uważam, że jest czas na zmiany, że jest czas, naprawdę, że jest czas na zmiany, ale na zmiany strony demokratycznej, że strona demokratyczna nie może ciągle iść na zasadzie, żeby było tak, jak było, bo ludzie potrzebują zmian, bo mamy inne czasy. Ta elitarna niesprawiedliwość się musi skończyć, bo to jest po prostu, no dokładnie
— stwierdziła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rozmowie z Jakubem Wiechem.
„Większość cierpi, bo są zwykłymi mieszkańcami”
Te wszystkie wybuchy wokół lekarzy, wokół fast tracków zdrowotnych, ta cała emocja wokół drugiego progu, kiedy ludzie widzą raje podatkowe, nawet to, co się dzieje. Nie wiem, czy pan redaktor patrzy przy najmie krótkoterminowym, bo to jest kolejna taka historia, gdzie większość cierpi, bo są zwykłymi mieszkańcami, a jakaś mniejszość próbuje sobie wyrąbać przywilej, że to oni będą sobie hotele w zwykłych blokach mieszkalnych organizować
— podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej.
No więc my w tym momencie jako jedyna i zaznaczam to nawet ze zdziwieniem, bo dziwię się, gdzie tu jest Lewica, ale jako jedyna partia koalicji rządowej mówimy „nie”
— dodała.
tkwl/X/YouTube Elektryfikacja - podcast Jakuba Wiecha
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763606-minister-tuska-sugeruje-ze-polacy-nie-chca-takiego-rzadu
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