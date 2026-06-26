RPD może się wściec! Prezydent Nawrocki pokazał to zdjęcie

Prezydent Karol Nawrocki pochwalił się na platformie X, że jego syn Antoni ukończył rok szkolny z wybitnymi wynikami - uzyskał świadectwo z czerwonym paskiem. Być może upublicznienie tej informacji rozwścieczy Rzecznik Praw Obywatelskich, która niedawno uznała działanie lodziarni, polegające na dawaniu darmowych porcji lodów dzieciom, które uzyskały świadectwo z czerwonym paskiem, za rzekomą dyskryminację.
Antek już odebrał swoje świadectwo – misja zakończona sukcesem! Każdy dyplom ukończenia roku szkolnego to ciężka praca ucznia, za którą stoi sztab ludzi – nauczyciele, rodzice, koleżanki i koledzy z klasy. Życzę Wam wszystkim spokojnych, bezpiecznych i przede wszystkim udanych wakacji!
— napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki, zamieszczając zdjęcie ze swoim synem Antonim, który w ręku trzyma świadectwo z czerwonym paskiem.
Kuriozalna interwencja RPD
Tymczasem niedawno Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak interweniowała w sprawie „Lodziarni Pod Dębem” w Pszczynie, która od bardzo wielu lat w dzień zakończenia roku szkolnego nagradza dzieci z wybitnymi wynikami w nauce, czyli ze świadectwem z czerwonym paskiem, darmową porcją lodów. Ta akcja nie spodobała się RPD, która wysłała pismo do właścicieli lodziarni „z prośbą o zaprzestanie tej inicjatywy”. To zachowanie RPD wywołało powszechne oburzenie społeczne, a w reakcji na tę sytuację Telewizja wPolsce24 kupowała dziś lody dzieciom w Pszczynie, które uzyskały świadectwo z czerwonym paskiem.
Czy pochwalenie się przed prezydenta, że jego syn uzyskał świadectwo z czerwonym paskiem, RPD uzna teraz za rzekome dyskryminowanie pozostałych uczniów?
{linksSzokujące relacje pracowników Biura Rzecznika Praw Dziecka! „Upokarzanie i myśli samobójcze”RPD kontra 25-letnia tradycja w Pszczynie. „Czego jeszcze zakażecie?”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763596-rpd-moze-sie-wsciec-prezydent-nawrocki-pokazal-to-zdjecie
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