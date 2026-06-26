Hołownia przejmie władzę? Waży się przyszłość Polski 2050

Były lider Polski 2050, wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia chce zostać szefem klubu parlamentarnego Polska 2050 - dowiedziała się PAP w trzech źródłach w ugrupowaniu. Według tych informacji, klub będzie dyskutować o tym w przyszłym tygodniu, a ewentualna decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie.
Jeden z rozmówców PAP podkreślił, że Hołownia próbował przejąć władzę w klubie parlamentarnym już na poprzednim posiedzeniu Sejmu.
Postawił tę sprawę jasno przed klubem, ale klub się na to nie zgodził
— dodał polityk zbliżony do władz partii. Obecnie, szefem klubu parlamentarnego jest Paweł Śliz.
Informację o tym, potwierdziło w rozmowie z PAP także dwóch innych polityków Polski 2050. Jak podkreślili, rozmowy o potencjalnym przejęciu klubu parlamentarnego przez Hołownię będą kontynuowane już na kolejnym posiedzeniu klubu w przyszłym tygodniu, a decyzja ma zostać podjęcia jednomyślnie, przez cały klub.
Cele Hołowni
Według źródło PAP zbliżonego do zarządu partii Hołownia miał także „powiedzieć wprost”, że jego celem jest to, by klub Polski 2050 wszedł do klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polityk podkreślił, że parlamentarzyści nie byli przychylni takiemu rozwiązaniu. A także, że większość z nich jest zadowolona z szefowania klubem przez Pawła Śliza.
Paweł był bardzo zaskoczony tym pomysłem, wręcz zszokowany pomysłem Szymona
— relacjonował polityk.
Rozmówca przypomniał również, że w ubiegłym tygodniu Hołownia zrezygnował ze stanowiska wiceprzewodniczącego partii, oraz z szefowania Radzie Krajowej Polski 2050. Jego zdaniem, jeżeli Hołownia zostałby szefem klubu to „z urzędu” powróciłby do zarządu ugrupowania. Decyzję o rezygnacji - według rozmówcy PAP - Hołownia miał podjąć ze względu na brak czasu.
Inne spojrzenie
Inny parlamentarzysta Polski 2050 - stronnik Hołowni - ma odmienne zdanie, co do powodów, dla których Hołownia chce ubiegać się o stanowisko szefa klubu. Jak mówił, decyzja ta, jest podyktowana „pozycją” Hołowni.
Im bliżej wyborów, tym większe znaczenie w głosowaniach ma 15 naszych posłów. Wiemy co jest kluczowe i co będzie zależeć od głosów naszych posłów. Szymon chce nas reprezentować w tych uzgodnieniach. On jest najważniejszą figurą w rozmowach między partiami, ma doświadczenie i ugra dla nas więcej
— tłumaczył polityk.
Stwierdził również, że kwestia zacieśnienie współpracy z PSL-em, czy reaktywacja dawnej Trzeciej Drogi jest scenariuszem realnym i pożądanym.
Dobrze by było, aby nastąpiła konsolidacja. Szymon może o tym wspomniał, ale to jest wiedza dość powszechna. Faktyczne rozmowy zaczną się za kilka miesięcy
— dodał.
Jako pierwsze informacje na temat Hołowni podało Radio RMF FM.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763592-holownia-przejmie-wladze-wazy-sie-przyszlosc-polski-2050
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.