Niespodziewana decyzja Hołowni. „Sam złożył rezygnację"

  • Polityka
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Szymon Hołownia / autor: Fratria
Szymon Hołownia / autor: Fratria

Były marszałek Sejmu odsuwa się już całkowicie od zarządzania partią, którą sam założył?! Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050 – przekazał PAP członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Według niego wicemarszałek Sejmu poinformował o swojej decyzji członków ugrupowania przed Radą Krajową Polski 2050, która odbyła się w sobotę.

Hołownia, pytany o to przez PAP, nie chciał skomentować tych informacji.

Sam podjął taką decyzję”

O jego rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczącego partii, zasiadający w zarządzie Polski 2050 poseł Łukasz Osmalak poinformował PAP we wtorek wieczorem.

Szymon sam podjął taką decyzję i sam złożył rezygnację. Poinformował nas o tym przed sobotnią Radą Krajową

— relacjonował.

Według niego przed rezygnacją Hołowni w zarządzie krajowym partii pozostawały trzy nieobsadzone stanowiska wiceprzewodniczących. Jak przekazał, po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni skład zarządu uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących: poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Katarzyna Nowakowska.

Wcześniej nieoficjalnie o rezygnacji Szymona Hołowni informował TVN24.

Problemy partii i problemy Hołowni

Przypomnijmy, obecnie przewodniczącą Polski 2050 jest minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Partia zaliczyła potężny wstrząs, gdy Hołownia zrezygnował z kierowania formacją, którą sam założył, a następnie grupa posłów na czele z Pauliną Hennig-Kloską dokonała rozłamu, zakładając klub Centrum.

Sam Hołownia coraz częściej i otwarciej opowiadał też o swoich problemach zdrowotnych.

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olnk/PAP/wPolityce.pl

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