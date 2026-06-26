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Mer Lwowa grozi prezesowi Kaczyńskiemu. "Hańba, to jest skandal"

  • Polityka
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Jarosław Kaczyński oraz wpis Mateusza Morawieckiego z portalu X / autor: Fratria/X-Mateusz Morawiecki
Jarosław Kaczyński oraz wpis Mateusza Morawieckiego z portalu X / autor: Fratria/X-Mateusz Morawiecki

Co to ma znaczyć? Mer Lwowa straszy procesem sądowym Jarosława Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości, który w najtrudniejszym momencie wojny stał po stronie Ukrainy, a nie po stronie kalkulacji i tchórzostwa. To hańba, to jest skandal” - powiedział Mateusz Morawiecki w nagraniu zamieszczonym na portalu X, odnosząc się do gróźb Andrija Sadowa pod adresem prezesa PiS.

Najpierw mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego o „oczywistym banderowcu”, który „nie płaci polskiej firmie”, później nerwowa reakcja z Ukrainy. Mer Lwowa Andrij Sadowy postanowił odpowiedzieć prezesowi PiS i zagroził… skierowaniem sprawy do sądu.

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Hańba, to jest skandal”

Do sprawy odniósł się szef EKR Mateusz Morawiecki.

Co to ma znaczyć? Mer Lwowa straszy procesem sądowym Jarosława Kaczyńskiego, lidera Prawa i Sprawiedliwości, który w najtrudniejszym momencie wojny stał po stronie Ukrainy, a nie po stronie kalkulacji i tchórzostwa. To hańba, to jest skandal. Mer Lwowa powinien bardzo dobrze pamiętać, kto wtedy działał, a kto tylko mówił. Bez polskiej pomocy lwów mógłby dziś wyglądać zupełnie inaczej, kiedy Mer Lwowa sławi morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, kiedy broni symboli banderyzmu, uderza nie tylko w polską pamięć, uderza w relacje polsko-ukraińskie i robi dokładnie to, co jest na rękę Rosji

— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.

Mieliście szansę zachować się godnie i odpowiedzialnie. Mieliście szansę powiedzieć jasno: „Pamiętamy o polskich ofiarach, o tej strasznej wołyńskiej rzezi. Odrzucamy kult zbrodniarzy. Budujemy przyszłość naprawdę. Ten czas minął, dlatego mówię jasno. Nie będzie zgody na kult Bandery. Nie będzie zgody na obrażanie pamięci ofiar Wołynia. Mer Lwowa może zrobić tylko jeszcze jedną rzecz. Przeprosić i prosić o wybaczenie

— dodał.

xyz/X

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Zespół wPolityce.pl

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