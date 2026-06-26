WIDEO

"No patologia". Dziennikarz nie wytrzymał podczas rozmowy ze Szczerbą!

  • Polityka
  • opublikowano:
Europoseł Michał Szczerba / autor: Fratria
Europoseł Michał Szczerba / autor: Fratria

Europoseł KO Michał Szczerba niedawno wychwalał „determinację” prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyjaśnianiu afery w Szpitalu Południowym. Dziś już nie był tak wygadany w tej sprawie, a co więcej - zakpił z niego nawet dziennikarz Onetu. W jaki sposób określił Koalicję Obywatelską?

Szczerba, podobnie jak jego partyjni koledzy, jeszcze niedawno gorliwie zapewniał, że Koalicja Obywatelska nieprawidłowości takie jak te, które miały miejsce w Szpitalu Południowym, „wypala gorącym żelazem”.

No patologia”

Dziś w programie „Onet Rano” europoseł KO nie był już tak przekonany, że reprezentuje środowisko „najwyższych wartości”. W dodatku zakpił z niego nawet dziennikarz.

Koalicja obywatelska to jest podobno partia pracy?

— zapytał Szczerbę Mikołaj Kunica.

Partia pracy? Dlaczego?

— zdziwił się polityk.

Bo radny Ursusa Dawid Kacprzyk pracował 11 godzin dziennie. Doba w dobę, 365 dni w roku. Rzeczywiście partia pracy

— odpowiedział prowadzący.

No patologia. No co panu mam powiedzieć?

— odparł Michał Szczerba.

Coś, co jest wyjaśniane i będzie miało swoje konsekwencje w prokuraturze, jeżeli ten czas pracy był niewłaściwie rozliczany, a przecież ta próba wpłaty pół mln zł na konto szpitala była de facto potwierdzeniem, że coś było nie tak

— przyznał europoseł.

Onet/X/Joanna Jaszczuk

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych