Europoseł KO Michał Szczerba niedawno wychwalał „determinację” prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w wyjaśnianiu afery w Szpitalu Południowym. Dziś już nie był tak wygadany w tej sprawie, a co więcej - zakpił z niego nawet dziennikarz Onetu. W jaki sposób określił Koalicję Obywatelską?
Szczerba, podobnie jak jego partyjni koledzy, jeszcze niedawno gorliwie zapewniał, że Koalicja Obywatelska nieprawidłowości takie jak te, które miały miejsce w Szpitalu Południowym, „wypala gorącym żelazem”.
„No patologia”
Dziś w programie „Onet Rano” europoseł KO nie był już tak przekonany, że reprezentuje środowisko „najwyższych wartości”. W dodatku zakpił z niego nawet dziennikarz.
Koalicja obywatelska to jest podobno partia pracy?
— zapytał Szczerbę Mikołaj Kunica.
Partia pracy? Dlaczego?
— zdziwił się polityk.
Bo radny Ursusa Dawid Kacprzyk pracował 11 godzin dziennie. Doba w dobę, 365 dni w roku. Rzeczywiście partia pracy
— odpowiedział prowadzący.
No patologia. No co panu mam powiedzieć?
— odparł Michał Szczerba.
Coś, co jest wyjaśniane i będzie miało swoje konsekwencje w prokuraturze, jeżeli ten czas pracy był niewłaściwie rozliczany, a przecież ta próba wpłaty pół mln zł na konto szpitala była de facto potwierdzeniem, że coś było nie tak
— przyznał europoseł.
Onet/X/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763574-patologia-dziennikarz-nie-wytrzymal-w-rozmowie-ze-szczerba
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