Mecenas Jacek Dubois został pełnomocnikiem lekarza-milionera Dawida Kacprzyka, czyli głównej postaci w sprawie afery w Szpitalu Południowym, bardzo obciążającej wizerunkowo Koalicję Obywatelską. Postawienie przez Kacprzyka akurat na Duboisa z pewnością nie jest przypadkowe. Mecenas ten już wielokrotnie reprezentował interesy polityków związanych z Platforma Obywatelską/Koalicją Obywatelską. Przedstawiamy niektóre najważniejsze sprawy, gdzie politykom partii Tuska pomagał mecenas Jacek Dubois.
Przede wszystkim kancelaria Jacka Dubois przed kilka lat od 2006 roku (działając wówczas pod nazwą Pociej, Dubois i Wspólnicy), reprezentowała prawnie Platformę Obywatelską.
Sam mec. Dubois reprezentował m.in. w 2010 ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego w procesie w trybie wyborczym dotyczącym wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zw sprawie prywatyzacji służby zdrowia.
Później, w 2011 roku Dubois bronił… Beaty Sawickiej, posłanki PO oskarżonej o korupcję w ramach tzw. afery gruntowej.
Kancelaria mec. Duboisa świadczyła też usługi prawne dla m.st. Warszawy za prezydentury Rafała Trzaskowskiego.
Pełnomocnik Sikorskiego
Mec. Dubois był również pełnomocnikiem obecnego szefa MSZ Radosława Sikorskiego w procesie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ruszył w 2017 roku. Chodziło o słowa prezesa PiS o tym, że Sikorski miał dopuścić się zdrady dyplomatycznej, nakazując wiceambasadorowi w Moskwie Piotrowi Marciniakowi wycofać notę w sprawie eksterytorialności miejsca katastrofy.
Widać zatem, że prominentni politycy PO, a potem KO często stawiali na wsparcie mec. Jacka Dubois. Stąd nie jest dziwne, że w sprawie bardzo poważnej afery uderzającej w KO, skompromitowanego lekarza-milionera Dawida Kacprzyka reprezentuje właśnie tren prawnik.
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tkwl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763550-tych-politykow-po-bronil-dubois-teraz-pomaga-kacprzykowi
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