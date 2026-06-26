Na antenie TVP Info w likwidacji doszło do absolutnie skandalicznego zrównania ludobójstwa UPA na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej - Ukraińcy w bestialski sposób w zaplanowany sposób według IPN zamordowali w latach 1943-1945 aż około 100 tys. Polaków - z… akcjami odwetowymi Polaków.
Pracownica Dorota Wysocka-Schnepf w pewnym momencie programu jako pretekst do zrównania działań Polaków z ludobójstwem UPA użyła zbrodni w Sachryniu, gdzie faktycznie w akcji odwetowej Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeciwko UPA w marcu 1944 roku zabijano także cywilów. Warto jednak podkreślić, że w tym wypadku mowa o kilkuset zabitych ukraińskich cywilach, nie da się zatem porównać skali operacji. Po drugie, akcja zaplanowana przez AK była z założenia wymierzona w uzbrojonych ukraińskich zbrodniarzy z UPA, a nie miała na celu zabijania ukraińskich cywilów, nie było zatem rozkazu z góry do takiego działania. Polacy zabijali nie w tak bestialski sposób, jak to robili Ukraińcy z UPA, m.in. przy użyciu wideł. Mimo wszystko pracownica TVP Info w likwidacji uznała ten przykład za odpowiedni, by zrównać działania Polaków ze zbrodniami UPA.
Te wszystkie złe rzeczy, które my uczyniliśmy, nie potrafimy się z nimi rozliczyć. Ten Sachryń, o którym wspomniałeś. Ja zajrzałam na strony Instytutu Pamięci Narodowej i tam jest bardzo krótka notatka na ten temat pod tytułem „Informacja na temat uderzenia oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na na Sachryń”. Tak to się nazywa
— oburzała się Dorota Wysocka-Schnepf.
Jak nas mordują, to są rzezie, nabijanie na widły i tak dalej. W drugą stronę wyglądało to dokładnie tak samo
— wypalił Jarosław Kurski, były wiceredaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, gość Wysockiej-Schnepf. Przy tej okazji skłamał, ponieważ Polacy zdecydowali nie zachowywali się „dokładnie tak samo” jak zbrodniarze z UPA.
„To jest wybielanie własnego narodu”
I jest jeszcze dalej rozwinięcie, tam jest kilka punktów krótkich tylko. „Polskie Państwo Podziemne nigdy w swoich działaniach nie podjęło decyzji o rozwiązaniu sporów narodowościowych poprzez działania ludobójcze ukierunkowane na likwidację jakiejkolwiek społeczności narodowej w jakimkolwiek regionie. Natomiast zbrodnicze działania UPA postawiły Polaków przed koniecznością znalezienia sposobów zahamowania mordów polskiej ludności”. To jest w zasadzie usprawiedliwienie tego, co się wydarzyło. A tam zginęło około 1000 osób, cywilów
— mówiła dalej Wysocka-Schnpef.
Masz próbkę tego, czym jest polityka historyczna. To jest wybielanie własnego narodu, obciążanie odpowiedzialnością wszystkich innych tylko nie siebie i chwalba, wyolbrzymianie własnych bohaterskich czynów, a przemilczanie tych wstydliwych
— ocenił Jarosław Kurski.
Czytaj także
- Niebywała obraza Polaków! Wysocka-Schnepf naprawdę to napisała. W tle UPA
- „Bracie…”. Kurski pisze do „przyjaciela”. „Wasze reakcje nie są mądrzejsze”
- Co on wygaduje! Czaputowicz obwinia Polskę ws. UPA. Opowiada o słuszności decyzji Zełenskiego!
- Tak broni UPA?! Bilewicz: Polacy są zafiksowani na statusie ofiary. Wolę Polskę Szeptyckiego niż Gawryluk
tkwl/X/TVP Info w likwidacji
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763539-oburzajace-jaroslaw-kurski-polacy-nabijali-ukraincow-na-widly
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.