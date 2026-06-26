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Antypolski seans u Wysockiej-Schnepf! Jarosław Kurski: Polacy nabijali Ukraińców na widły. IPN wybiela własny naród

  • Polityka
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Jarosław Kurski / autor: Fratria/screenshot X OficjalneZero
Jarosław Kurski / autor: Fratria/screenshot X OficjalneZero

Na antenie TVP Info w likwidacji doszło do absolutnie skandalicznego zrównania ludobójstwa UPA na Polakach na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej - Ukraińcy w bestialski sposób w zaplanowany sposób według IPN zamordowali w latach 1943-1945 aż około 100 tys. Polaków - z… akcjami odwetowymi Polaków.

Pracownica Dorota Wysocka-Schnepf w pewnym momencie programu jako pretekst do zrównania działań Polaków z ludobójstwem UPA użyła zbrodni w Sachryniu, gdzie faktycznie w akcji odwetowej Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich przeciwko UPA w marcu 1944 roku zabijano także cywilów. Warto jednak podkreślić, że w tym wypadku mowa o kilkuset zabitych ukraińskich cywilach, nie da się zatem porównać skali operacji. Po drugie, akcja zaplanowana przez AK była z założenia wymierzona w uzbrojonych ukraińskich zbrodniarzy z UPA, a nie miała na celu zabijania ukraińskich cywilów, nie było zatem rozkazu z góry do takiego działania. Polacy zabijali nie w tak bestialski sposób, jak to robili Ukraińcy z UPA, m.in. przy użyciu wideł. Mimo wszystko pracownica TVP Info w likwidacji uznała ten przykład za odpowiedni, by zrównać działania Polaków ze zbrodniami UPA.

Te wszystkie złe rzeczy, które my uczyniliśmy, nie potrafimy się z nimi rozliczyć. Ten Sachryń, o którym wspomniałeś. Ja zajrzałam na strony Instytutu Pamięci Narodowej i tam jest bardzo krótka notatka na ten temat pod tytułem „Informacja na temat uderzenia oddziałów Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich na na Sachryń”. Tak to się nazywa

— oburzała się Dorota Wysocka-Schnepf.

Jak nas mordują, to są rzezie, nabijanie na widły i tak dalej. W drugą stronę wyglądało to dokładnie tak samo

— wypalił Jarosław Kurski, były wiceredaktor naczelny „Gazety Wyborczej”, gość Wysockiej-Schnepf. Przy tej okazji skłamał, ponieważ Polacy zdecydowali nie zachowywali się „dokładnie tak samo” jak zbrodniarze z UPA.

To jest wybielanie własnego narodu”

I jest jeszcze dalej rozwinięcie, tam jest kilka punktów krótkich tylko. „Polskie Państwo Podziemne nigdy w swoich działaniach nie podjęło decyzji o rozwiązaniu sporów narodowościowych poprzez działania ludobójcze ukierunkowane na likwidację jakiejkolwiek społeczności narodowej w jakimkolwiek regionie. Natomiast zbrodnicze działania UPA postawiły Polaków przed koniecznością znalezienia sposobów zahamowania mordów polskiej ludności”. To jest w zasadzie usprawiedliwienie tego, co się wydarzyło. A tam zginęło około 1000 osób, cywilów

— mówiła dalej Wysocka-Schnpef.

Masz próbkę tego, czym jest polityka historyczna. To jest wybielanie własnego narodu, obciążanie odpowiedzialnością wszystkich innych tylko nie siebie i chwalba, wyolbrzymianie własnych bohaterskich czynów, a przemilczanie tych wstydliwych

— ocenił Jarosław Kurski.

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tkwl/X/TVP Info w likwidacji

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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