Obrzydliwe. Giertych wykorzystał napaść w szpitalu do ataku

„Przekroczy każdą granicę” - stwierdził dziennikarz portalu Zero Paweł Figurski na portalu X, odnosząc się do wpisu Romana Giertycha, który stwierdził, że „moralną odpowiedzialność” za atak w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju ponoszą ci, „którzy z walki dwóch lekarzy w Szpitalu Południowym uczynili paliwo do ataku politycznego ale też do ataku na całe środowisko lekarskie”.
Wczoraj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Cztery osoby zostały poszkodowane: lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki – powiedziała Marcelina Twardowska. Zaznaczyła, że według wstępnych informacji ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godz. 18.00.
Otrzymaliśmy zgłoszenie dot. agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę
— powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Wskazała, że w szpitalu trwają czynności pod prokuratorskim nadzorem, których celem jest ustalenie przyczyn i okoliczności ataku.
„Przekroczy każdą granicę”
Roman Giertych postanowił połączyć atak w szpitalu ze skandalem jego formacji politycznej w Szpitalu Południowym.
Tak jak za śmierć Adamowicza moralną odpowiedzialność ponosi Jacek Kurski, tak za zranienie lekarzy i pielęgniarek w dzisiejszym ataku nożownika w Jastrzębiu Zdroju moralną odpowiedzialność ponoszą ci, którzy z walki dwóch lekarzy w Szpitalu Południowym uczynili paliwo do ataku politycznego ale też do ataku na całe środowisko lekarskie
— czytamy we wpisie na portalu X.
Przekroczy każdą granicę
— skwitował dziennikarz portalu Zero Paweł Figurski.
xyz/wPolityce/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/763526-obrzydliwe-giertych-wykorzystal-napasc-w-szpitalu-do-ataku
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