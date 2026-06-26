Obrzydliwe. Giertych wykorzystał napaść w szpitalu do ataku

  • Polityka
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Roman Giertych oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce
Roman Giertych oraz artykuł portalu wPolityce / autor: Fratria/wPolityce

Przekroczy każdą granicę” - stwierdził dziennikarz portalu Zero Paweł Figurski na portalu X, odnosząc się do wpisu Romana Giertycha, który stwierdził, że „moralną odpowiedzialność” za atak w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju ponoszą ci, „którzy z walki dwóch lekarzy w Szpitalu Południowym uczynili paliwo do ataku politycznego ale też do ataku na całe środowisko lekarskie”.

Wczoraj w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku z użyciem ostrego narzędzia. Cztery osoby zostały poszkodowane: lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki – powiedziała Marcelina Twardowska. Zaznaczyła, że według wstępnych informacji ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zgłoszenie o ataku służby otrzymały po godz. 18.00.

Otrzymaliśmy zgłoszenie dot. agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie miasta miał zaatakować pacjentów oraz personel ostrym narzędziem. Policjanci zatrzymali sprawcę

— powiedziała asp. szt. Halina Semik, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Wskazała, że w szpitalu trwają czynności pod prokuratorskim nadzorem, których celem jest ustalenie przyczyn i okoliczności ataku.

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Przekroczy każdą granicę”

Roman Giertych postanowił połączyć atak w szpitalu ze skandalem jego formacji politycznej w Szpitalu Południowym.

Tak jak za śmierć Adamowicza moralną odpowiedzialność ponosi Jacek Kurski, tak za zranienie lekarzy i pielęgniarek w dzisiejszym ataku nożownika w Jastrzębiu Zdroju moralną odpowiedzialność ponoszą ci, którzy z walki dwóch lekarzy w Szpitalu Południowym uczynili paliwo do ataku politycznego ale też do ataku na całe środowisko lekarskie

— czytamy we wpisie na portalu X.

Przekroczy każdą granicę

— skwitował dziennikarz portalu Zero Paweł Figurski.

xyz/wPolityce/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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