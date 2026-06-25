Hit! Arłukowicz sam się wsypał podczas starcia ze Słowikiem

  • Polityka
  • opublikowano:
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X
Bartosz Arłukowicz / autor: Fratria/X

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w ostatnim czasie jest bardzo aktywny medialnie, broniąc swojej partii - Koalicji Obywatelskiej - w sprawie afery w Szpitalu Południowym, związanej z działalnością młodego lekarza-milionera z KO Dawida Kacprzyka i istnieniem „saloniku VIP” w tym szpitalu dla polityków KO i członków ich rodzin. Arłukowicz skompromitował się w wymianie ze Słowikiem, niemal zdradzając, że próbował potwierdzić, iż lista z nazwiskami ludzi korzystających z „saloniku VIP” w szpitalu dotarła do NFZ.

Wszystko zaczęło się od zaczepki Arłukowicza, wymierzonej w prawdopodobnie w ostatnim czasie najbardziej znienawidzonego przez KO dziennikarza, czyli Patryka Słowika z portalu Zero.pl, który ujawnił aferę KO w Szpitalu Południowym.

Panie redaktorze Patryk Słowik. Przepraszam, że przeszkadzam. Wiem, że pan na sesji i stara się pan odwołać Trzaskowskiego. Ale ja w drobnej sprawie. Dałoby się ten kwit do NFZ wypchnąć z nazwiskami ludzi z saloniku VIP? Bo „mówi się na mieście”, że żadnego dokumentu w NFZ nie ma

— napisał na X europoseł KO Bartosz Arłukowicz. W tej sytuacji powstaje pytanie - skąd Arłukowicz może wiedzieć, czy lista osób z „saloniku VIP” dotarła do NFZ? Sam starał się to ustalić?

Nie musi Pan przepraszać. Mam do Pana dużo sympatii od kilkunastu dni. Doceniam, że pomaga Pan nagłaśniać patologie w Warszawskim Szpitalu Południowym

— zareagował na ten wpis Słowik.

Przekazałem nazwiska NFZ”

Czyli jednak pan nie wysłał do NFZ, panie redaktorze Patryku Słowik, dokumentu z listą „polityków dla których zbudowano salonik VIP”? Przecież pan zapewniał publicznie wielokrotnie, że pan to zrobił. Panie redaktorze. Nie chciałbym wierzyć, że pan uczestniczy w jakiejś grze

— odparł europoseł KO.

Przekazałem nazwiska NFZ. Myślę, że da radę Pan to potwierdzić

— uświadomił Arłukowicza dziennikarz.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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