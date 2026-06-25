Niemieckie media o sporze Warszawy z Kijowem. "Dobrze, że Zełenski nie przyjechał do Gdańska"

  • Polityka
  • opublikowano:
premier Ukrainy Julia Swyrydenko i premier Donald Tusk / autor: PAP/Adam Warżawa
premier Ukrainy Julia Swyrydenko i premier Donald Tusk / autor: PAP/Adam Warżawa

Napięcia między Polską a Ukrainą coraz mocniej zaczynają być zauważane także za granicą. Niemieckie media oceniają, że obecny spór wokół polityki historycznej i decyzji władz w Kijowie stał się na tyle poważny, iż osobista obecność Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku mogłaby wywołać polityczną burzę, a nawet zagrozić przebiegowi międzynarodowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Sam konflikt między Kijowem a Warszawą, zdaniem mediów, może zastopować zaszkodzić rozszerzeniu Unii Europejskiej.

„Dobrze, że Zełenskiego nie będzie”

Według lewicowego berlińskiego dziennika „Die Tageszeitung” (TAZ) nieobecność prezydenta Ukrainy podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku może okazać się korzystna dla obu stron.

Dobrze, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postanowił nie brać udziału w konferencji na rzecz odbudowy (Ukrainy) w polskim Gdańsku”

— napisał komentator gazety Gerd Clasen, cytowany przez dw.com.

Autor analizy próbuje bagatelizować afront ze strony Kijowa, jakim jest nieobecność prezydenta Ukrainy. Jednak i on zauważa, że to nieszczególna sytuacja dla gospodarza konferencji.

Gospodarzem konferencji będzie polski premier Donald Tusk, a u jego boku stanie ukraińska premier Julija Swyrydenko. To, że Zełenskiego nie ma, nie musi więc być koniecznie odebrane jako zniewaga, ale mimo wszystko jest to coś nowego”

— ocenił publicysta.

Clasen przypomniał, że podczas wcześniejszych konferencji poświęconych odbudowie Ukrainy Zełenski uczestniczył osobiście.

Co skłoniło Zełenskiego do takiego kroku w takich czasach?

Autor TAZ zaznacza, że jednym z czynników zaostrzających relacje była decyzja o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia „bohaterów UPA”.

Żołnierze Ukraińskiej Armii Powstańczej zamordowali podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy Polaków. Zełenski powinien był wiedzieć, że takie uhonorowanie nie spotka się w Polsce z przychylnością

— eufemistycznie stwierdził Clasen.

Niemiecki dziennikarz nie kryje zdziwienia postępowaniem ukraińskiego prezydenta.

Można tylko kręcić głową i pytać, co skłania prezydenta Ukrainy do poważnego obciążania stosunków z sąsiadem w takich czasach”

— napisał.

Zełenski zaszkodził swojemu wizerunkowi”

Według komentatora konsekwencje polityczne są już widoczne. Jak zaznaczył, Zełenski zaszkodził własnemu wizerunkowi w Polsce, a badania opinii publicznej pokazują wysokie poparcie dla twardego stanowiska prezentowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Autor TAZ idzie jeszcze dalej, sugerując, że obecność Zełenskiego w Polsce mogłaby doprowadzić do dalszej eskalacji konfliktu.

Wizyta Zełenskiego w Polsce mogłaby w tej chwili tylko jeszcze bardziej zaostrzyć spór. Być może doprowadziłaby nawet do fiaska całej konferencji”

— ocenił Clasen.

Ukraiński historyk: To konflikt groźny dla przyszłości Europy

O konsekwencjach polsko-ukraińskiego sporu pisze także tygodnik „Der Spiegel”, który opublikował rozmowę z ukraińskim historykiem Jarosławem Hrycakiem.

Naukowiec przyznał, że nie spodziewał się tak gwałtownego kryzysu w relacjach obu państw.

Ten spór pojawił się niespodziewanie. Jakiś nieistotny incydent wystawił na próbę nasze stosunki z Polską i pokazał, że nie są one w porządku. Nie wytrzymały nawet tak niewielkiego obciążenia”

— stwierdził.

Zdaniem Hrycaka konflikt może mieć znaczenie wykraczające poza relacje dwustronne, ponieważ wpływa na proces integracji Ukrainy z Unią Europejską.

Wszystko przez Nawrockiego, ‘wojownika o pamięć’”

Historyk przekonuje, że obecny kryzys jest w dużej mierze związany z osobą polskiego prezydenta.

Tak jak wojna przeciwko Ukrainie jest w istocie osobistą wojną Putina, tak skandal z nazwaniem jednostki wojskowej imieniem ‘bohaterów UPA’ przez Zełenskiego jest związany z osobą Nawrockiego”

— powiedział.

Swoją tezę opiera na tym, że Karol Nawrocki jest nie tylko prezydentem, ale i historykiem, „wojownikiem o pamięć”.

Jak dodał, jego zdaniem wcześniejsze kontrowersje związane z ukraińską polityką historyczną nie wywoływały w Polsce tak silnych reakcji.

„W Polsce pojawiło się niezadowolenie, oburzenie – ale nie było takiej reakcji jak dzisiaj. Bo polski prezydent i sytuacja były inne” – ocenił.

„Pojednanie polsko-ukraińskie to cud”

Hrycak podkreślił, że mimo bolesnej historii obu narodów po 1989 r. udało się zbudować wyjątkowo dobre relacje.

„To pojednanie to prawdziwy cud!”

— ocenił.

Porównał je do procesu pojednania niemiecko-francuskiego po II wojnie światowej, który stał się jednym z fundamentów integracji europejskiej.

Pojednanie polsko-ukraińskie przygotowało grunt pod rozszerzenie UE na wschód. I właśnie o to teraz chodzi. O to, by nie dopuścić do sytuacji, w której pojednanie się skończy, a wraz z nim zatrzyma się rozszerzenie Unii Europejskiej na granicy polsko-ukraińskiej”

— podsumował ukraiński historyk.

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SC/dw.com

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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